HBO prepara otra precuela de “Game of Thrones” tras el éxito de “House of the Dragon”

La saga televisiva de “Game of Thrones” podría recibir pronto una nueva adaptación en forma de spin-off centrado en la conquista de Poniente por parte de Aegon I Targaryen. Así se desprende de un reciente artículo exclusivo publicado por Variety en el que se detalla la intención de HBO Max de explorar nuevos caminos basándose en la obra de George R.R. Martin. Y uno de ellos podría ser la adaptación de la Conquista de Aegon; incluso se asegura que el proyecto se encuentra en sus primeras fases de desarrollo.

Así, tras el éxito de “House of the Dragon”, los ejecutivos de HBO Max estarían valorando seriamente la posibilidad de seguir expandiendo el universo de “Game of Thrones” con una nueva serie, esta vez, con la Conquista de Aegon como eje central de su argumento. Tanto es así, que desde Variety se asegura que el proyecto se encuentra en sus primeras fases de desarrollo, con búsqueda activa de guionistas para que escriban el libreto principal.

Incluso se habla de la posibilidad de realizar un largometraje que serviría de introducción a la nueva serie, aunque por ahora no hay ningún tipo de anuncio oficial al respecto. Sobre su contexto histórico dentro del universo de “Game of Thrones”, la Conquista de Aegon tiene lugar 300 años antes de la aparición de Daenerys Targaryen y 200 años antes de los acontecimientos narrados en “House of the Dragon”, una época convulsa en la que se conquistó Poniente por parte de los Targaryen.

