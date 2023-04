Devastador incendio arrasa uno de los mayores mercados de Bangladesh (Video)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un masivo incendio arrasó este martes uno de los mercados más grandes de Bangladesh sin provocar víctimas por el momento, pese a que las llamas siguen sin estar bajo control tras varias horas desde su inicio.

El fuego comenzó alrededor de las 6:10 horas (GMT +5:30) en el popular complejo comercial de Bangabazar, en la capital bangladesí, y se propagó rápidamente a las áreas circundantes, dijo a EFE el oficial del servicio de bomberos, Lima Khan.

“Nuestras 50 unidades se apresuraron al lugar, pero el fuego aún no está bajo control”, explicó la fuente, que agregó que no se ha reportado ninguna víctima.

Hasta el momento se desconoce la causa que originó las llamas.

Además de los bomberos, también participan en las labores de extinción numerosos efectivos del Ejército y de la Fuerza Aérea de Bangladesh, informaron las Fuerzas Armadas.

El incendio se produce en plena época de Ramadán, que precede a la temporada alta de negocios en Bangladesh que comienza tras el fin del ayuno, lo que dejó a muchos comerciantes observando atónitos desde el exterior del mercado cómo sus negocios ardían entre las llamas, según las imágenes que mostraron las cadenas locales de televisión.

El complejo comercial está ubicado en el barrio antiguo de Dacca y alberga cerca de 2.000 tiendas, en su mayoría comercios de ropa a bajo precio a los que acuden cada día miles de compradores minoristas y mayoristas.

La madera que conforma la mayor parte de las tiendas, unida a la estructura laberíntica del recinto, que mantiene muy próximos entre sí los comercios, propició la rápida propagación de las llamas.

Este antiguo y destartalado mercado ya fue reconstruido después de que un incendio similar lo destruyera en 1995.

Los incendios y accidentes industriales son comunes en Bangladesh, un país con escasas medidas de seguridad, construcciones precarias y donde suele haber además grandes aglomeraciones.

Un gran incendio arrasó el pasado mes un tercio de los asentamientos familiares de uno de los campamento rohinyás en Bangladesh, dejando sin refugio a 12.000 miembros de esta comunidad de desplazados.

EFE

Hundreds of firefighters and army personnel have been called to a major fire that has raged through a popular clothing market with 3,000 shops in Dhaka, Bangladesh ??

?: https://t.co/1akpJdWEDy pic.twitter.com/N2NGBhku9i

— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 4, 2023