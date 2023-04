VIDEO: El impacto de un rayo en el One World Trade Center ilumina el cielo de Nueva York

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un rayo impactó la noche de este sábado en la antena que se encuentra en la parte superior del rascacielos One World Trade Center de Nueva York, iluminando el cielo sobre la ciudad y dejando impresionantes imágenes.

Por RT

El fenómeno ocurrió durante una reciente tormenta eléctrica que azotó la ciudad estadounidense.

A continuación, las sorprendentes imágenes del momento.

A Lightning bolt scores a direct Hit on One World Trade Center during a thunderstorm in New York City today.

The Gods must be angry..#AlvinBragg #FreeTrump pic.twitter.com/C9oX71v6VD

— BIG DAVE (@2bz4thot) April 2, 2023