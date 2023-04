“Rainbowland” de Miley Cyrus y Dolly Parton: la canción prohibida por su mensaje de inclusión

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Esta decisión ha generado un intenso debate en la comunidad educativa y ha sido considerada como una violación de la libertad de expresión.

Por infobae.com

Miley Cyrus ha sido una figura controvertida en la cultura pop, y sus actuaciones y declaraciones han generado mucha polémica a lo largo de los años.

En 2013, durante su presentación en los MTV Video Music Awards, Cyrus realizó un baile provocativo junto a Robin Thicke, que generó controversia y recibió críticas por ser demasiado sexual y sugerente. La actuación fue censurada en algunos países, y generó un gran debate sobre el contenido inapropiado en los medios de comunicación.

Además, en 2014, Cyrus también fue censurada en algunos países después de publicar fotos en las que aparecía desnuda en su cuenta de Instagram. La red social eliminó las imágenes por considerar que violaban sus normas de comunidad.

“Flowers” de Miley Cyrus es otra de las canciones post-ruptura que más impacto ha causado en los últimos meses.

Miley Cyrus enfrenta otra controversia: canción prohibida en escuela primaria

La autoridad directiva de una escuela primaria en el distrito de Waukesha, Wisconsin, ha prohibido a un curso de primer grado interpretar la canción “Rainbowland” de Miley Cyrus y Dolly Parton, debido a su contenido controversial en la letra.

Los maestros Melissa Tempel y su adjunto, que son bilingües, habían seleccionado la canción como parte del tema de unidad y paz mundial del concierto. Los estudiantes de primer grado habían pasado semanas preparándose para el evento y aprendiendo las canciones, incluyendo “Rainbowland”, que aboga por la inclusión.

Sin embargo, los directivos de la escuela eliminaron esta canción del repertorio por considerar que no era apropiada para la edad y el nivel de madurez de los estudiantes.

La canción se lanzó en 2017 y contiene letras que abogan por la inclusión de diferentes razas, géneros y religiones. La decisión de prohibir la canción ha generado preocupaciones entre algunos padres y la profesora Tempel, quien piensa que esto puede ser uno de los esfuerzos de la política y el distrito para eliminar la expresión de la comunidad LGBTQ+ en las aulas, ya que anteriormente se han tratado de eliminar otras referencias a los arcoíris en las escuelas.

Miley Cyrus asiste al desfile de moda de la colección Otoño-Invierno 2023 de Versace en Los Ángeles, California, EE. UU., 9 de marzo de 2023. REUTERS/Mario Anzuoni

El distrito escolar de Waukesha define un “asunto controvertido” como aquel que “puede ser objeto de un intenso debate público” o puede tener “impactos políticos, sociales o personales y/o la comunidad”, entre otros criterios.

La decisión de prohibir la canción ha sido considerada como una violación de la libertad de expresión y ha generado un intenso debate en la comunidad educativa.

“Rainbowland” de Miley Cyrus y Dolly Parton: la canción prohibida por su mensaje de inclusión

“Rainbowland” es una canción interpretada por Miley Cyrus y Dolly Parton, que se lanzó en el año 2017. La canción se destaca por sus letras que abogan por la inclusión y la aceptación de la diversidad. En la canción, Cyrus y Parton hablan sobre la importancia de amarnos unos a otros, independientemente de nuestras diferencias, y crear un mundo mejor y más unido.

La canción se abre con la letra “Wouldn’t it be nice to live in a paradise where we’re free to be exactly who we are?”, que habla sobre la idea de un lugar donde todos puedan ser ellos mismos sin temor a ser juzgados o discriminados. La canción también habla sobre la necesidad de amarnos y respetarnos a nosotros mismos y a los demás, para poder vivir en un mundo lleno de paz y amor.

“Rainbowland” es una canción que se destaca por su mensaje de inclusión y amor, lo que la hace especialmente relevante en el contexto actual en el que el mundo sigue luchando por la igualdad y la justicia para todas las personas, independientemente de su género, orientación sexual, raza o religión.

FOTO DE ARCHIVO: La cantante Miley Cyrus posa en la gala LACMA Art+Film en Los Ángeles, California, EE. UU., el 6 de noviembre de 2021. REUTERS/Mario Anzuoni/Foto de archivo

“No digas gay”: distritos escolares de EEUU limitan la discusión de temas LGBTQ y eliminan imágenes del arcoíris

Distritos escolares en Estados Unidos están prohibiendo la exhibición de imágenes del arcoíris y cualquier referencia a temas LGBTQ en las escuelas. En un caso reciente, la escuela primaria Heyer en Wisconsin eliminó “Rainbowland”, además de una exhibición con arcoíris en el gimnasio de la escuela que había sido un componente importante del concierto.

Los activistas LGBT temen que la eliminación de imágenes del arcoíris esté vinculada a esfuerzos más amplios para frenar la discusión de temas LGBTQ en las aulas. En Florida, una ley conocida como “No digas gay” prohíbe a los maestros hablar sobre sexualidad e identidad de género con estudiantes desde jardín de infantes hasta tercer grado.

Drag performer Carmen La’shon poses for photos with other performers after a Drag Show Story Hour at the Community Church of Chesterland in Chesterland, Ohio, U.S., April 1, 2023. REUTERS/Jim Urquhart

Además, los distritos escolares en varios estados, como Delaware, Ohio, Wisconsin, Texas, Louisiana y Michigan, han prohibido a los profesores exhibir banderas del Orgullo y enfrentaron prohibiciones de libros que incluyen personajes o temas LGBTQ.

Aunque algunos distritos escolares han aprobado resoluciones que alientan a los maestros a evitar el uso de apodos o pronombres preferidos por los estudiantes LGBTQ sin la aprobación de los padres, los activistas argumentan que estas políticas limitan la capacidad de los maestros para apoyar y proteger a sus estudiantes LGBTQ.

La prohibición de “Rainbowland” en la escuela primaria Heyer ha desatado una gran controversia en el distrito escolar de Waukesha, y los defensores de la igualdad LGBT continúan luchando por la eliminación de estas políticas que limitan la inclusión y la diversidad en las escuelas.