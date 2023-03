El Horóscopo de las Mentes Gemelas: 26 de marzo de 2023

Posteado en: Astrologia, Titulares

ARIES

No pretendas ser el centro de la vida de tus seres queridos, eres importante, pero no lo único que tienen. Con esa actitud las relaciones se desgastan. En su lugar, cuida y estrecha tus lazos afectivos, no los alejes con actitudes egoístas, celosas o desconfianza.

TAURO

Sabemos que a veces la vida te presenta situaciones difíciles, pero siempre debes separar los problemas laborales de tus relaciones personales. Cuando llega un Domingo como hoy debes liberarte de tus preocupaciones, relajarte u descansar.

GÉMINIS

Para mantener la estabilidad necesitas estar en paz contigo mismo. Es posible que no estés en tu mejor momento, pero siempre puedes esforzarte en mantener cierto grado de armonía con quienes te rodean, por ellos y por ti.

CÁNCER

Se compasiva, para algunas personas enfrentar ciertas situaciones no es nada fácil, y si a eso le sumamos nuestra indolencia, mucho peor. Escucha a quienes amas, abrázalos, comprendemos y ayúdalos en lo que puedas.

LEO

Aprende de los errores del pasado. No repitas la historia una y otra vez. Al final terminarás tan agotado que no querrás intentarlo más. Mentaliza que siempre puedes hacerlo mejor, sólo debes esforzarte un poco más.

VIRGO

Para que tus relaciones sean especiales debes quitarte las máscaras, ser tú e invitar la otra persona sea auténtica también. Solo así podrán trabajar en sus debilidades, corregirlas y dar lo mejor de sí, pero hazlo desde adentro, desde el corazón, desde la sinceridad.

LIBRA

Anímate a salir de tu zona de confort y a expresarte con confianza. No finjas ser alguien más, ni seas como otros quieren que seas. Se tú y di lo que quieres decir, con la seguridad de que es lo mejor, por supuesto, siempre y cuando lo hagas con respeto y consideración.

ESCORPIO

Pon tus asuntos al día, pero hazlo personalmente. No lo dejes en manos de otros, porque si lo hacen mal te molestarás, pero si tú lo haces mal serás más compasivo y podrás corregirlo rápidamente. Es un día de actuar, porque para luego es tarde.

SAGITARIO

No luches contra la corriente, porque cuando luchas, lo haces desde el miedo a perder, no desde el amor. Amar con dolor y corte de venas no es rico, es aburrido, agotador, pero sobre todo es telenovelezco. Lograr que tu vida sea mas sencilla, depende de ti.

CAPRICORNIO

Comienzo o fin de relaciones. Es un día de tomar decisiones. Se crea un debate interno entre lo que quieres y lo que debes hacer. Terminas confundido y no sabes que camino tomar, solo sabes que no puedes extender más el tiempo, o es ahora o es el cuento de nunca acabar.

ACUARIO

No todo tiene que ser a tu manera, se mas flexible con quienes te rodean. Por otro lado, ama de verdad, sin exigir algo a cambio, porque lo que se exige no se da desde el amor, se da desde la obligación. Que a partir de hoy tu vida fluya como el agua en un arroyo.

PISCIS

Profundas reflexiones sobre una relación. Buscas llenar tu ego y hasta eres capaz de pedirle a tu pareja que haga algo que estás consciente de que no puede manejar y aunque esa persona acepte el reto, no, no lo hagas. No le pidas a nadie nada que vaya en contra de sus propios deseos o capacidades.