Así suena la nueva sesión de Bizarrap, con cameo de Shakira incluido (Video)

Las expectativas ante las nuevas sesiones de Bizarrap son altas, pues el éxito que ha obtenido con las más recientes ha sido generalizado. Junto a Quevedo y su aún sonado “quédate”, el dj argentino acumula más de 152 millones de visualizaciones en YouTube. Un tema que tan solo es comparable en términos de repercusión con la sesión que Bizarrap lanzó junto a Shakira. Hacía tiempo que una canción no era tan comentada a tantos niveles, y fue de bastante ayuda la letra: fue una auténtica y directa declaración de intenciones por parte de la artista colombiana y sobre su ruptura con Gerard Piqué, lo que hizo revolucionar las redes sociales y lo que provocó que sus oyentes se engancharan a su música como si de una buena serie de televisión se tratara. Ahora, Bizarrap lanza una nueva sesión, la 54, y donde incluye también un cameo de Shakira y Piqué: la nueva colaboración es junto al rapero estadounidense Arcángel.

Por larazon.es

Cantante de “Tu no vive asi”, “Si se da” o “Pa’ que la pases bien”, Arcángel es uno de los artistas más reconocidos de la escena musical latina, así como uno de los rostros clave del género del reguetón. En este sentido, parece que ha aprovechado el aparente éxito que conlleva colaborar con Bizarrap, pues ha participado en una de sus sesiones, donde menciona a Shakira y Piqué en la siguiente referencia: “Mi tiempo lo esperé, no me desesperé. Descansé un par de años, volví y me pegué, matándolos como Shakira a Piqué, yo no juego al fútbol pero los de Pelé (…), yo sé que les duele, subí de niveles, ahora tengo propiedades y entro y parecen hoteles”, canta el rapero.

La canción, en resumen, es un canto a su propia carrera musical. Arcángel hace alusión a aquellos que no confiaron en él o que quizá le criticaron, que ahora tendrían que retirar sus palabras al ser uno de los raperos más reconocidos del mundo. Ya en los primeros versos de la canción se enfrenta a aquellos que han querido ver su carrera derrumbada, pero no han podido con él: “Quieren verme, hacerme fracasar, llevan años tratando, pero eso no va a pasar…“.

Así, Bizarrap incluye a la lista un nuevo nombre, incluso un nuevo perfil, un nuevo género musical que parece sonar igual de rompedor que otras sesiones, pero que también mantiene el sello del dj argentino. “El día que yo haga una sesión con Bizarrap va a pasar lo mismo que yo hago con todos los ritmos”, se escucha en unas palabras dichas por el rapero y que funcionan como intro en la colaboración, “que es que ese es mi trabajo, yo soy un tipo que yo asesino los ritmos. Eso es lo que podría suceder el día que yo haga una sesión con Bizarrap”.