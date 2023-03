Captaron a porrista llorando en TV y su gesto se volvió el meme más famoso de marzo en EEUU (VIDEO)

Posteado en: USA

Una porrista se volvió viral después de reaccionar a la derrota de su equipo en la primera ronda del Torneo de baloncesto masculino de la NCAA. El resultado del encuentro de los Aggies de Utah frente a los Missouri Tigers fue devastador para la joven, al grado de que rompió en llanto y no se dio cuenta de que estaba expuesta en televisión nacional. El triste momento circuló por todas las redes sociales y ella reveló que había una razón detrás.

Justo cuando el reloj llegaba a los últimos segundos del partido y Utah iba 12 puntos por debajo de su contrincante, las cámaras de la cadena TNT enfocaron al equipo de porristas. Allí se encontraron con Ashlyn Whimpey entre lágrimas. Más tarde, el medio Bleacher Report publicó el video en sus redes sociales y fue así como la mujer se volvió el tema de conversación del momento. “Me convertí en algo grande. Nunca pensé que esto sucedería, es una locura”, dijo para Fox 13 News.

La joven se dio cuenta de su exposición a nivel nacional recién cuando volvió al vestuario. Aún devastada por el marcador, miró su celular y vio el revuelo que había causado: “Mi mamá me había enviado un mensaje de texto con una foto mía en la televisión, y yo, literalmente, lo primero que respondí fue que seguramente todos los que vieron la televisión me odiaban”.

Sin embargo, a pesar de que creyó que era la burla de todos, comenzó a recibir muestras de cariño y miles de mensajes de personas desconocidas: “Mi Instagram comenzó a recibir un montón de solicitudes de seguimiento (…) ni siquiera me di cuenta de que me habían publicado en Bleacher Report… Me etiquetaron en un montón de cosas”.

Fue algo tan sorpresivo, que pasó de estar en uno de los momentos más tristes a uno de los más impactantes. “Afortunadamente, muchos de los comentarios y cosas fueron agradables porque no querían herir mis sentimientos. Definitivamente, hay algunos malos, pero no es nada, ninguno de ellos que no pueda enfrentar”, declaró la porrista para el medio citado. A partir de ese momento, Whimpey ha recibido una gran ola de atención, que ella misma considera como abrumadora.

