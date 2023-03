Balde a agua fría para México: Japón los deja en el terreno y pasa a la ¡Gran Final! (VIDEOS)

Japón derrota a México y pasa a la Gran Final de la quinta edición del Clásico Mundial de Béisbol.

César Saavedra // lapatilla.com

México 5, Japón 6

Una semi final histórica para la representación de México enfrentando a Japón con un duele de picheo para que los japoneses consigan el triunfo para la Gran Final dejando el el terreno a los mexicanos con marcador de 5 carreras por 6 en el en el LoanDepot Park de Miami.

Un duelo de picheo entre los lazadores Roki Sasaki de Japón y Patrick Sandoval por México comenzaron desde el primer inning hasta el tercer episodio sin carreras para ambos equipos.

Llegó el cuarto inning de los mexicanos con el bateador Téllez que aparece después de dos out con rodado por tercera que se interna en el jardín y logra embazarse por primera vez en el partido, Paredes conecta una bomba que cae en el jardín izquierdo a donde no llegó el tercera base Murakami y México pones dos hombres en las bases para que Julio Urías conecta tremendo cuadrangular entre el jardín izquierdo y central para que anoten Tellez y Paredes dejando el marcador (3-0).

Luis Urías breaks the ice with a HUGE home run! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/aW75AyuTAV — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023

Japón en el quinto inning creo seria amenaza cuando después de un outcon gran atrapada de Arozarena, Yamada se embaza con imparable por el jardín izquierdo, el lanzador mexicano, Sandoval otorga pasaporte a Genda y el manager Gil decide sacarlo del partido. José Urquidy toma su lugar, Maki falla con rodado a segunda aunque mueve a los corredores a tercera y segunda con dos out para que Urquidy da base por bola a Nootbaar y ahora Japón amenaza con dos outs y bases llenas.

Llega turno del japones Kondoh pega gran batazo entre el jardín izquierdo y central para que aparezca ¡Randy Arozarena en la pista de seguridad mata la amenaza! para cerrar el inning.

Los nipones vuelven atacar en el sexto inning donde Ohtani conecto su primer imparable de la noche hacia el jardín izquierdo, Yoshida falla con rodado a segunda base, pero sólo Ohtani es retirado en la intermedia, Murakami es retirado por la vía del ponche y Okamoto recibe pasaporte y hay movimiento de corredores, Urquidy otorga otra base por bola y se complica nuevamente con las bases llenas y dos outs en la pizarra.

El turno de remontar para Japón en el bate de Sosuke Genda y pega batazo por el jardín izquierdo que llega volando de nuevo ¡Randy Arozarena! para darle fin a la amenaza nipona.

Pero Japón no se rinde y vuelve al ataque en el séptimo inning después de ponche Nakamura y fly hacia las manos de Arozarena, llega el turno para Kondoh y responde por Japón con línea hacia el derecho, Ohtani se embaza con boleto y llega Masakata Yoshida mete batazo que se va para la calle y los nipones igualan la pizarra (3-3).

MASATAKA YOSHIDA TIES THE GAME IN THE 7TH! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/a7COW1167M — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023

México no se decae y después de un ponche de Austin Barnes llega Randy Arozarena y conecta un doblete por el jardín derecho para amenazar las acciones, aparece Verdugo con otro doble y México vuelve a irse arriba en las piernas de Arozarena, Téllez se poncha para el segundo out para que Isaac Paredes conectara un hit por tercera y México anota una más pero Joey Meneses es out en home y se acaba el octavo inning con pizarra (5-3).

Alex Verdugo takes back the lead for Team Mexico! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/HwuSnMBQlC — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023

Randy Arozarena is in the middle of Team Mexico's offense as usual! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/7xsuk8CpFY — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023

El cierre del octavo inning para los japoneses que no se rinde y vuelven atacar con dos hombres en bases Yamakawa bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Nakano anotó para acercar el marcador (5-4).

La última ofensiva de Japón en el noveno inning comienza con su mejor pelotero Ohtani conecta doblete y crea la gran amenaza luego de una base por bola llega Munetaka Murakami y conecta batazo entre el jardín central y derecho para que Japón consiga dejar en el terreno a México (5-6).

Team Japan remains undefeated in the 2023 #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/Jb486WdPks — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023

What a comeback victory for Team Japan! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/xTCG99XJlo — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023

