VIRAL: la insólita razón por la que suspendieron a dos pilotos de una aerolínea india

Desde India se ha viralizado un hecho que muchos han catalogado como insólito, mientras que otros lo han llamado como un acto de irresponsabilidad. Se trata de dos pilotos de la aerolínea SpiceJet, una reconocida empresa en este país, que compartieron fotografías de su merienda, unas empanadas con café.

Semana

Pues bien, el hecho además de risas, también provoco indignación en redes sociales, puesto que estos dos habrían estado comiendo dentro de la cabina de mando del avión, muchos en las plataformas alegaron que no se debía consumir alimentos en este espacio por seguridad misma de la aeronave y de quienes la usaban, puesto que si caían boronas o se regaba el café se podría desencadenar una emergencia.

“Comportamiento atroz y extremadamente poco profesional por parte de @flyspicejet pilotos. Si el líquido (que descansa sobre las palancas de corte de combustible) se derrama, puede provocar un cortocircuito en los componentes electrónicos, lo que afecta a una variedad de sistemas y compromete la capacidad de la aeronave para volar con seguridad”, escribió un usuario en Twitter que publicó las fotografías.

Appalling & extremely unprofessional behaviour by @flyspicejet pilots.

If the liquid (resting on the fuel cutoff levers) spills, it can short circuit the electronics affecting a range of systems and compromise the aircraft’s ability to fly safely.@DGCAIndia @JM_Scindia pic.twitter.com/2n7O5daIg1

— Bandit (@BanditOnYour6) March 14, 2023