Los convictos de Wagner revelaron los horrores de la guerra en Ucrania

En octubre del año pasado, un sitio de noticias ruso publicó imágenes de Yevgeny Prigozhin, fundador del Grupo Wagner, el ejército mercenario ruso, sentado con cuatro hombres en una azotea de la ciudad turística de Gelendzhik, en la costa rusa del Mar Negro. A dos les falta parte de una pierna. Un tercero ha perdido un brazo. Se los identifica como ex convictos indultados, devueltos del frente en Ucrania tras unirse a Wagner desde la cárcel.

“Eras un delincuente, ahora eres un héroe de guerra”, le dice Prigozhin a un hombre en el clip. Se trata del primer video que muestra el regreso de algunos de los miles de convictos que se unieron a Wagner a cambio de la promesa de un indulto si sobrevivían a seis meses de guerra.

Reuters utilizó software de reconocimiento facial para examinar este video y más de una docena de otros videos y fotografías de combatientes convictos que regresaban a casa, publicados entre octubre de 2022 y febrero de 2023. Los reporteros pudieron identificar a más de 30 de los hombres cotejando las imágenes conpublicaciones en redes sociales y documentos judiciales rusos.

En sus filas hay asesinos, ladrones y un autodeclarado “satanista”. Varios están en el hospital recuperándose de las heridas sufridas en los enfrentamientos. Reuters consiguió ponerse en contacto con 11 de estos hombres. Cinco accedieron a ser entrevistados por teléfono y aplicación de mensajería. Lo que sigue es el relato más detallado hasta ahora del ejército de convictos de Wagner: el reclutamiento y entrenamiento de los combatientes, los combates que vieron en Ucrania y su incierto futuro en una Rusia trastornada por la guerra con su vecino.

Cuatro de los hombres dijeron que fueron reclutados personalmente por Yevgeny Prigozhin cuando recorría el sistema penitenciario ruso para reforzar su ejército privado. Algunos de los hombres fueron enviados a la región oriental ucraniana de Bakhmut, escenario de algunos de los combates más intensos de este conflicto de un año de duración, donde un hombre describió el “infierno absoluto” del campo de batalla. Miles de personas han muerto en ambos bandos. La batalla por la ciudad de Bakhmut pende ahora de un hilo. Un ex comandante de Wagner que huyó a Noruega en enero ha declarado que fue testigo de cómo miembros de la seguridad interna de Wagner administraban un trato brutal a los reclutas prisioneros, incluidas ejecuciones por deserción.

El entrenamiento de combate, en parte dirigido por veteranos de las fuerzas especiales rusas, era corto pero intensivo, según los hombres. Funcionarios ucranianos y occidentales afirman que Wagner está enviando a combatientes mal preparados a una muerte segura en el este de Ucrania. Mike Kofman, experto en el ejército ruso en el think tank CNA, con sede en el condado de Arlington, Virginia, dijo a Reuters que las dos o tres semanas de entrenamiento recibidas por los reclutas convictos difícilmente les pondrían al día, incluso si algunos de los hombres tenían experiencia militar previa.

“Lleva tiempo aprender los fundamentos del combate, recibir entrenamiento individual y, además, se necesita algo de entrenamiento colectivo como unidad; un par de semanas no van a hacer mucho por ti”, dijo Kofman a Reuters. Un plan de formación más riguroso duraría varios meses”.

Los cinco ex reclusos expresaron una feroz lealtad a Prigozhin por haberles dado una segunda oportunidad en la vida. Aunque Reuters no pudo confirmar de forma independiente los relatos de los hombres sobre su servicio, muchos de los detalles coincidían entre sí. El Ministerio de Defensa y el servicio penitenciario de Rusia no respondieron a preguntas detalladas para este artículo, como tampoco lo hicieron Prigozhin y Wagner. En una breve declaración enviada por correo electrónico, Prigozhin tachó las preguntas de Reuters de “disparatadas”. Anteriormente había descrito a Wagner como “probablemente el ejército más experimentado que existe hoy en el mundo” y dijo que su índice de bajas es comparable al de otras unidades rusas.

De la cárcel al frente de Ucrania

Cuando Prigozhin comenzó a recorrer el extenso sistema penitenciario ruso en el verano de 2022 ofreciendo indultos a quienes aceptaran luchar en Ucrania, rápidamente se corrió la voz entre los prisioneros.

Rustam Borovkov, de la pequeña ciudad de Porkhov, cerca de la frontera rusa con Estonia, fue uno de los cuatro hombres filmados en la azotea. Según consta en los registros judiciales, a finales de julio, cuando Prigozhin llegó a su prisión, la Colonia Penal nº 6 de la región occidental rusa de Pskov, Borovkov, de 31 años, llevaba seis años cumpliendo una condena de 13 por homicidio y robo. Borovkov y dos amigos habían entrado en una casa para robar alcohol casero, según los documentos judiciales. Uno de ellos golpeó al dueño de la casa, que murió a consecuencia de ello.

Borovkov se había enterado por reclusos de San Petersburgo de que Prigozhin viajaba de prisión en prisión en busca de reclutas. “Supe de inmediato que iría”, declaró a Reuters, “incluso antes de que viniera a nosotros”.

Borovkov dijo que estuvo junto a otros cientos de prisioneros para escuchar el discurso de Prigozhin. Les dieron tres días para decidir si se unían a Wagner a cambio de la libertad. Unos 40 se alistaron y, tras tres días y una prueba de polígrafo para detectar drogadictos, se pusieron en camino hacia la guerra.

Dos meses después, en septiembre, cuando la contraofensiva ucraniana cobraba impulso, apareció en las redes sociales un video en el que Prigozhin decía a los convictos de la región de Mari El, en el río Volga, que sólo tenían cinco minutos para tomar una decisión, y que los que cambiaran de opinión después de alistarse serían fusilados como desertores.

En otro video, publicado en febrero de este año, Prigozhin dice a los convictos que los combatientes cobran 100.000 rublos (1.300 dólares) al mes, con posibilidad de primas adicionales. Esta cifra es muy superior al salario medio mensual ruso, que ronda los 65.000 rublos. Pero Borovkov dijo a Reuters que su única motivación para unirse a Wagner fue la promesa de un indulto. “Tengo un hijo pequeño. Quería volver con mi familia”. Dijo que los funcionarios de prisiones intentaron persuadirle de que no se fuera porque desempeñaba un papel importante como jefe de la unidad médica de su bloque de celdas.

Yevgeny Kuzhelev, seis veces condenado por robo, dijo que un sentimiento de deber patriótico le llevó a Wagner. Kuzhelev, de 29 años, cumplía condena en la región suroccidental rusa de Samara por robar coñac, cerveza y café instantáneo en supermercados de Togliatti, la ciudad automovilística del Volga, según los documentos judiciales.

“Me condenaron a 3 años y 7 meses y ya había cumplido dos años. Así que no me quedaba mucho tiempo. Pero fui de todos modos. ¿Por qué? Lo pensé, y estoy seguro de que si hubiera estado libre en ese momento, habría ido al cien por cien a luchar. Habría ido como voluntario”, dijo. “Recuerdo cómo a partir de febrero, cuando empezó todo, llamaba de vez en cuando a mi tía desde la cárcel. No paraba de decirme que este amigo tuyo se había ido [a Ucrania], luego otro, luego un tercero, un cuarto… Y supe que yo habría hecho lo mismo”.

Kuzhelev dijo que el proceso de reclutamiento duraba unas dos semanas, y que durante ese tiempo los reclusos eran libres de echarse atrás sin consecuencias. Los que se alistaron fueron trasladados a alojamientos separados de la prisión, donde se encontraron con un nuevo respeto por parte de los funcionarios de prisiones.

“Entre nosotros había un hombre que cumplía una condena de 25 años”, cuenta Kuzhelev. “Le quedaban unos meses de condena y se alistó. Los funcionarios de prisiones le preguntaron: ‘¿Qué coño haces? Y él les dijo: ‘Todo va bien, me voy’. ¿Cómo pueden no respetar una decisión así?”. Reuters no pudo establecer la identidad del preso ni lo que le ocurrió.

“Estaba claro que iban a morir”

Prigozhin ha dicho anteriormente que los combatientes convictos de Wagner pasan un mes sometidos a rigurosos ejercicios de combate, durmiendo sólo cuatro horas al día. Los combatientes que hablaron con Reuters dijeron que recibieron entre dos y tres semanas de entrenamiento intensivo y bien organizado. Algunos consideran que les ha salvado la vida.

La guerra en Ucrania está poniendo a prueba la capacidad militar de Rusia. A finales del año pasado, Putin anunció la movilización de reservistas en el ejército. Sólo recibirían entre 10 y 20 días de entrenamiento antes de su despliegue en el frente. La formación básica de los soldados de infantería de los ejércitos estadounidense y británico dura unas 22 semanas.

Uno de los reclutas convictos dijo a Reuters que viajó a un campo de entrenamiento de Wagner en la parte de la región de Luhansk, en el este de Ucrania, controlada por Rusia. Borovkov dijo que el entrenamiento fue dirigido por antiguos miembros de las fuerzas especiales rusas. “Todo estaba organizado al más alto nivel”, dijo Borovkov, que anteriormente sirvió en las fuerzas militares que protegen los ferrocarriles rusos. “No es que me dieran una ametralladora, me enseñaran a disparar y ya está. No, me lo explicaron todo, y con todo lujo de detalles. Minas, desminado, tácticas, tiro, entrenamiento físico. Todo”.

Los hombres que hablaron con Reuters dijeron que la mayoría de los reclusos que se unieron a Wagner tenían algún tipo de experiencia militar. Habían servido anteriormente como reclutas bajo el servicio militar obligatorio de un año de Rusia o como soldados profesionales. Los reclusos con más experiencia militar fueron nombrados jefes de escuadrón, dijeron dos de los hombres.

“Cuando llegamos al entrenamiento, nos preguntaron detalladamente quién sabía qué, quién había servido, dónde había servido”, dijo Dmitry Yermakov, de 38 años, que se unió a Wagner 10 años después de cumplir una condena de 14 años por secuestro. No quiso hablar de sus antecedentes penales. “Y luego, cuando nos habían dividido en unidades, dejaban que los muchachos eligieran a sus propios comandantes. Para entonces yo ya me había ganado algún tipo de autoridad, así que me eligieron”.

Yermakov dijo que los reclutas que se dieron cuenta de la gravedad de la situación y pidieron a los instructores que repitieran los ejercicios fueron los mejor preparados para lo que estaba por venir. “Esos eran los hombres que estaban realmente preparados para ir a la guerra”, afirmó. Otros esperaban simplemente que se acabara el tiempo de sus períodos de seis meses, con la esperanza de recibir su indulto habiendo visto el menor combate posible. De estos hombres, Yermakov dijo: “Estaba absolutamente claro que iban a morir”.

Miedo paralizante y adrenalina

De los cinco hombres que hablaron con Reuters, tres dijeron que habían combatido en los alrededores de la ciudad oriental de Bakhmut, donde los intensos combates han costado miles de vidas en ambos bandos. Wagner encabeza la ofensiva rusa de meses de duración para tomar la ciudad, que antes de la guerra tenía una población de 75.000 habitantes, pero que ahora está en ruinas. Prigozhin se ha referido a Bajmut como una “picadora de carne” y ha dicho que la tarea de sus hombres allí es desangrar al ejército ucraniano.

Funcionarios ucranianos y occidentales han comparado las batallas en torno a Bakhmut con la Primera Guerra Mundial, y han acusado a Wagner de utilizar convictos en ataques de oleadas humanas. Según Estados Unidos, a mediados de febrero Wagner había sufrido más de 30.000 bajas en Ucrania, incluidos 9.000 muertos, casi todos ellos convictos. Prigozhin ha insistido, sin embargo, en que el índice de bajas entre los combatientes convictos es comparable al de otras unidades rusas.

Yermakov, el secuestrador convicto, dijo que algunos combatientes perdieron los nervios en las primeras horas de batalla. “¿Qué ven allí? Cadáveres despedazados. ¿Y qué hacen? Algunos vomitan, otros lloran y otros no quieren salir de la trinchera. El miedo se apodera de ellos”.

Otros combatientes sólo recordaban la emoción del combate.

“Fue increíble”, dijo Andrei Yastrebov, de 22 años y natural de San Petersburgo, que cumplía condena por robo de coches cuando se alistó en Wagner. Yastrebov también se hace llamar Andrei Kiriyenko en las redes sociales. “Tanta adrenalina. Ojalá todos los hombres de verdad se unieran a Wagner. Puedes escribirlo. Los ucranianos huyeron y Wagner los jodió”.

Cuatro de los hombres entrevistados por Reuters resultaron gravemente heridos y fueron evacuados de Ucrania mucho antes de completar sus misiones. Dijeron que Wagner les había dicho que el tiempo que pasaran en el hospital y en rehabilitación se contabilizaría en sus condenas de seis meses y que recibirían clemencia a pesar de ello. Dos de ellos dijeron que ya habían obtenido el indulto.

Yermakov sólo duró cuatro días antes de recibir una herida grave en el brazo y la ingle a mediados de diciembre mientras arrastraba a un compañero herido hasta un lugar seguro. Dijo que a su escuadrón se le había encomendado tomar y mantener un cruce de carreteras cerca de la aldea de Pokrovske, en el acceso oriental a Bakhmut. Describió su último día en el frente como “un auténtico infierno”, tumbado en el suelo durante 24 horas mientras los tanques y morteros ucranianos bombardeaban la posición de su escuadrón y los aviones no tripulados sobrevolaban la zona.

“En una guerra, casi siempre estás tumbado en el suelo. Es la única forma de sobrevivir”, dijo Kuzhelev, el ladrón convicto. Contó a Reuters que pasó dos meses en el frente antes de recibir una herida de metralla en el brazo. “Siempre deseamos a la gente ‘Feliz Cumpleaños’ después de haber sido heridos” porque han esquivado la muerte. “Eso es lo que me dijeron a mí”, añadió.

Un nuevo comienzo

Ahora, libres años antes de lo previsto, ya sea en casa o afrontando largos periodos de tratamiento y rehabilitación, los combatientes sobrevivientes regresan a un país donde sus acciones en el frente son alabadas por muchos. Prigozhin ya ha afirmado anteriormente que está dando a los convictos que se unen a Wagner una “segunda oportunidad” en la vida, y una oportunidad para redimirse.

A principios de este mes, la Duma del Estado aprobó una ley que tipifica como delito “desacreditar” a los combatientes de Wagner. La ley, que antes se aplicaba más estrictamente a las fuerzas armadas rusas, se amplió a petición de Prigozhin.

El creciente poder de Prigozhin no ha sido bien recibido por todos los sectores de la élite rusa. En febrero, una larga disputa entre el líder de Wagner y los jefes militares rusos estalló en abierta hostilidad. Prigozhin acusó al ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, de “traición”, afirmando que estaban privando a Wagner de municiones por animadversión personal hacia él. No fue posible contactar inmediatamente con Shoigu y Gerasimov para que hicieran comentarios. A principios del mismo mes, Prigozhin dijo que había puesto fin al reclutamiento de prisioneros por parte de Wagner, insinuando en una entrevista que había sido obligado a hacerlo por funcionarios anónimos.

Los cinco combatientes entrevistados por Reuters sentían una profunda gratitud personal hacia Prigozhin por haberles reclutado y borrado sus antecedentes penales.

“Somos mejores que los ciudadanos de a pie”, dijo Yastrebov, el ladrón de coches, ahora en su casa de su San Petersburgo natal. “Ahora no somos ex convictos, gracias a Wagner”.

En un vídeo de enero, se muestra a Prigozhin diciendo a combatientes convictos heridos: “La policía debe trataros con respeto. Ya se ha acordado todo a varios niveles, para que no haya remilgos… Si es necesario, yo mismo llamaré y hablaré con los gobernadores y demás, y encontraremos una solución”.

A Kuzhelev, que en febrero llevaba cuatro meses ingresado en un hospital de la región de Krasnodar, Prigozhin le había dado una nueva oportunidad. Los documentos judiciales muestran que pasó casi siete de sus 29 años en prisión por seis condenas distintas. “La última vez que me enviaron a prisión, pensé: ‘Bueno, aquí estoy otra vez, ¿qué será lo próximo? “Cumpliré un año, otro, un tercero, ¿y luego qué? Saldré y ¿qué voy a hacer fuera? ¿Qué voy a hacer conmigo mismo, dados mis antecedentes?”.

“Bueno, ahora estoy limpio. Tengo algo de dinero. Puedo pensar en el futuro. Pensar en conseguir una hipoteca para comprar un apartamento… Tengo todo esto gracias a nuestro estimado Yevgeny Viktorovich”, añadió Kuzhelev, utilizando el patronímico de Prigozhin en señal de respeto.

Los cinco hombres que hablaron con Reuters dijeron que se quedarían con Wagner tras sus seis meses de servicio, o que estaban considerando seriamente hacerlo.

Algunos dijeron que querían volver al frente en cuanto pudieran. Nikita Lyubimov, natural de la ciudad de Cheboksary, en el Volga, que cumplía una condena de cuatro años y medio por lesiones graves, declaró que su prioridad era “apoyar a los muchachos, recuperarse lo antes posible y volver al frente”. El joven de 23 años había recibido una herida de metralla a los dos meses de su misión inicial en Ucrania, y fue dado de baja por invalidez.

Los hombres contaron que a los más sanos se les ofreció la posibilidad de enrolarse como mercenarios profesionales a tiempo completo, mientras que a los heridos se les ofrecieron papeles secundarios. Borovkov, que está recibiendo una prótesis de brazo tras una amputación, dijo que le habían ofrecido un trabajo en un hospital Wagner de Luhansk cuando se recupere.

Yermakov dijo que esperaba recuperarse lo suficiente como para volver a enrolarse como mercenario a sueldo, y que esperaba ser destinado en el futuro a Libia, Siria o la República Centroafricana, donde las operaciones de Wagner son anteriores a la actual campaña del grupo en Ucrania. Citó las limitadas perspectivas disponibles en la economía civil rusa como factor que le empujó a volver a Wagner.

“La gente trabaja duro, sin días libres, entre 12 y 14 horas al día, y en el mejor de los casos ganan entre 50.000 y 60.000 rublos (entre 672 y 806 dólares) al mes”, dijo Yermakov, quien declaró a Reuters que tiene dos hijas pequeñas. “Volveré a la empresa (Wagner) y seguro que podré ganar 150.000 rublos (2.000 dólares) al mes”.

Para otros, la vuelta a Wagner ofrece una alternativa a hundirse de nuevo en la vida delictiva. Kuzhelev, que ha pasado casi siete de sus 29 años en prisión, declaró a Reuters que esperaba que el servicio en Wagner permitiera a su hija pequeña labrarse una carrera en el futuro, sin el estigma del pasado delictivo de su padre.

“Mi hija, cuando crezca, podrá estudiar o asistir a la academia de policía”, dijo Kuzhelev. “Y no tendrá problemas porque su padre estuvo en la cárcel. ¿No es eso una motivación? Claro que lo es”.

