Nuevo DT de España le lanza “dardo” a Sergio Ramos: “En mi casa me enseñaron a no desvelar conversaciones privadas”

Luis de la Fuente, seleccionador español de fútbol, quiso zanjar el tema Sergio Ramos, y aseguró que la ausencia del jugador con más partidos en la historia de la selección en su primera convocatoria, que provocó el anuncio de su retirada como internacional del camero, se debe a “ideas nuevas” y a la confianza que tiene en otros futbolistas.

“Quiero dejar zanjado el tema de Sergio Ramos, a quien desde aquí transmito toda mi admiración y reconocimiento. Era una conversación privada que tengo la buena costumbre de no airear. Hay un seleccionador nuevo con un proyecto nuevo e ideas nuevas y que apuesta por un grupo de jugadores que son los que son. Empiezo con ellos una nueva andadura y quiero transmitir seguridad y confianza desde el primer momento”, aseguró en su primera respuesta en una larga comparecencia.

De la Fuente no quiso profundizar en el contenido de la conversación ni en la reacción de Ramos con una dura carta de despedida: “No fue una llamada, fue una videollamada que es diferente. Nos dijimos lo que teníamos que decirnos, le expuse mi punto de vista y él el suyo. Su carta explica bien y la conversación es privada”.

“En mi casa me enseñaron a no desvelar conversaciones privadas, el máximo responsable de la selección soy yo. Mi criterio siempre va a dominar, Para unos el momento de unos jugadores es fantástico y para mí otros. Hay diversidad de pareceres. No tengo que hablar del tema Ramos porque es una conversación privada. Yo pienso en el futuro que es Noruega y es lo único que me preocupa, los 26 que están para defender esta camiseta”, añadió.

EL nuevo seleccionador no reculó en las declaraciones que hizo dejando las puertas abiertas a jugadores veteranos, como ha demostrado con la llamada de Iago Aspas, y dejó claro que su afirmación no incluía a Ramos que no entra en sus planes: “No es abrir ni cerrar la puerta, confío en unos jugadores como tengo derecho de hacerlo y son estos. Ramos no está en ella y confío más en los que están”.

