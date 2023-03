Actor de “Jurassic Park” reveló que fue diagnosticado con cáncer de sangre

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Sam Neill revela que se encuentra luchando contra un cáncer de sangre en etapa tres. El actor de “Jurassic World”, de 75 años, dio a conocer la noticia a través de una entrevista exclusiva para The Guardian sobre el lanzamiento de su próximo libro de memorias, mismo que corre bajo el nombre de Did I Ever Tell You This? (‘¿Alguna vez te dije esto?’, en español).

Por Diario AS

De acuerdo a lo expresado por el mismo Neill, éste experimentó glándulas inflamadas por primera vez en marzo de 2022, durante la publicidad de Jurassic World Dominion. Tras acudir al médico, se le diagnóstico linfoma de células T angioinmunoblástico.

El actor recibió quimioterapia, pero esta comenzó a fallar. No obstante, tras recibir un nuevo medicamento,Sam Neill ahora se encuentra libre de cáncer; aunque tendrá que medicarse mensualmente de por vida.

“No puedo pretender que el último año no haya tenido sus momentos oscuros, pero esos momentos oscuros ponen la luz en un fuerte relieve, ya sabes, y me han hecho sentir agradecido por cada día e inmensamente agradecido por todos mis amigos. Simplemente contento de estar vivo”; expresó para el diario británico.

Para leer la nota completa ingrese AQUÍ