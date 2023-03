Shakira podría interponer demanda contra Anuel por mencionarla en su canción “Más rica que ayer”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Shakira vuelve a arrastra en las listas de éxitos gracias al tema ‘TQG’ que grabó con Karol G y que vuelve a contar con indirectas para su ex, Gerard Piqué. Además, la canción de las dos artistas colombianas tiene también algún que otro recado para Anuel AA, ex de la Bichota, que no ha dudado en responder y aprovechar el tirón para aumentar todavía más los números de su canción ‘Más rica que ayer’. Esta, cabe señalar, menciona tanto a Shakira como a Piqué: “Tírame el DM, no pa’ estar peleando. Tú no ere’ Shakira ni yo Piqué”.

Por AS

Ahora, según ha informado el programa En casa con Telemundo, Shakira se estaría planteando tomar acciones legales contra el cantante por usar su imagen y su nombre sin su consentimiento para supuestamente ganar reproducciones, fama y riqueza. Por el momento ninguna de las partes ha confirmado la demanda, pero diferentes medios internacionales apuntan a un gran malestar en la colombiana por la explícita manera en la que Anuel AA se pronuncia sobre su ruptura con Piqué.

Eso sí, ese verso no es el único detalle que ha enfadado a la cantante. Hace unos días, Anuel avivó todavía más la polémica al compartir una publicación con el mensaje ‘Los hombres no lloran, los hombres facturan’. Esta referencia a la frase que Shakira utilizó en la ‘BZRP Music Sessions #53? llegó acompañada además de un posado del puertorriqueño con un gigantesco póster de la de Barranquilla de fondo.

