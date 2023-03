¿Shakira cambia de planes?, busca vender mansión en Miami para mudarse a una isla privada

Posteado en: USA

La colombiana está deseando cruzar el charco para comenzar una nueva vida en Estados Unidos junto a sus hijos, Milan y Sasha, tras vivir uno de los años más difíciles de su vida. La enfermedad de su padre y la separación de Gerard Piqué la han convertido en el centro de todas las miradas en Barcelona y busca tranquilidad en Estados Unidos, aunque quizás Miami, donde tiene una espectacular mansión, no sea la mejor opción.

Shakira quiere paz para los suyos y la casa que posee en unas mejores zonas de la ciudad posee algunas deficiencias en este sentido: la parte trasera, donde está situado el patio, la piscina y el acceso al río, queda a la vista de los curiosos y paparazzi, que podrían fotografiarlos en cualquier momento. Por ello, el periodista Álex Rodríguez ha asegurado que la colombiana se plantea un giro de guion: “Está interesada en otra casa, que está muy cerca de allí. No es de acceso público, está situada en un área privada, concretamente en una pequeña isla, y es propiedad de un empresario indio”. Y añade: “Está pensando en comprar. Se lo ha comentado a una de sus mejores amigas, que se llama Katty, la intención de mudarse a vivir cerca de ella”.

Además, el ex reportero de Ana Rosa Quintana ahora instalado en Miami, asegura que la mansión de Shakira no está preparada para acoger a la familia el próximo 1 de abril: “Hemos estado allí y la casa no está pintada, la piscina no tiene mantenimiento… Está todo paralizado, no parece que vaya a recibir a nadie”, ha dicho. “Tan solo trabajan los jardineros”.

Y eso no es todo. Según los expertos inmobiliarios, la zona de Miami Beach donde está situada la mansión de Shakira se ha revalorizado muchísimo en los últimos años. Tanto que ella la adquirió en 2001 por poco más de tres millones de euros y ahora alcanzan los 16 millones. Así que, de venderla, obtendría un beneficio mayúsculo, más que suficiente para adquirir otra en una zona aledaña que le ofrezca todos los lujos y privacidad que necesita en estos momentos.

