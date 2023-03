Mala asesoría legal dificulta trámites de inmigrantes en EEUU (Videos)

Posteado en: Destacados, Diáspora, Internacionales

Inmigrantes en Estados Unidos han visto complicarse sus procesos de solicitud de asilo por confiar en la asesoría legal de personas sin la certificación o experiencia para conducir un delicado proceso de este tipo, advierten autoridades y abogados.

Por Yeny García / vozdeamerica.com

Muchos inmigrantes que no pueden pagar altos honorarios de abogados de inmigración o que no tienen acceso a asesoría legal pro bono se ven obligados a buscar otras vías para presentar sus casos de asilo, a veces arriesgándose a malas prácticas de personas que no están calificadas o autorizadas para ello, como notarios, paralegales y “preparadores” de formas que a veces realizan trámites innecesarios o erróneos que entorpecen y demoran los ya engorrosos casos, dijeron inmigrantes consultados.

También a veces por la barrera del idioma y por desconocimiento se ponen en manos de personas inescrupulosas que los estafan, dijeron.

“Mi proceso se me trabó porque una que se dice abogada me recomendó que inflara mi testimonio de miedo creíble para el asilo”, dijo a la Voz de América, Verónica, una venezolana que prefirió no utilizar su apellido porque “aún espera la resolución” de su proceso en la corte de Inmigración de la Florida y teme que pueda afectar el mismo.

El testimonio de Verónica fue “adornado” con hechos que supuestamente demostraban la imposibilidad de la joven de regresar a su país de origen.

Aunque en realidad esta venezolana estudiante de Economía sí sufrió acoso por parte de las autoridades del gobierno de Nicolás Maduro por su actividad opositora en su natal Maracaibo, a los oficiales de inmigración de EEUU “le saltaron las alarmas” y enviaron el caso a revisión, indicó.

“Ahora estoy trabajando con una abogada de verdad, porque resulta que esa persona tenía la licencia revocada. Por confiada y querer ahorrarme la plata, caí”, lamentó.

Algo similar le pasó a la cubana María Luisa González, quien quiso iniciar un proceso de reunificación familiar para traer a Miami a su hijo desde la provincia oriental de Ciego de Ávila.

González fue a una agencia de venta de pasajes y paquetes donde también preparan documentos. “Por desconocimiento pagué sin revisar bien, y las planillas se enviaron con errores”, explicó.

“Yo no entiendo el inglés, y confié que el preparador que me atendió se iba a ocupar de que todo estuviera como debe ser”, dijo González.

Luego de cinco años, finalmente logró reunirse con su hijo, aunque asegura que pudo haber sido antes, de tener todos los papeles en regla.

Jugando con vidas de inmigrantes

La abogada especializada en Inmigración Rosaly Chaviano, del bufete Chaviano Law, ha escuchado muchas de estas historias.

“Lo veo mucho y a veces hasta tengo clientes nuevos que llegan y empiezan a llorar de la impotencia delante de mí y a veces a mí me dan ganas de llorar con ellos”, confesó.

Aunque no puede asegurar si Miami es una de las ciudades con mayor índice de este tipo de casos, la abogada argumenta que Miami recibe un gran número de migrantes.

“Específicamente aquí lo que resalta es el número de agencias donde de repente vas a hacer tus taxes y sales con una aplicación de parole”, afirmó Chaviano.

La abogada insiste en que quienes ofrecen consejos legales o inician procesos en nombre de las personas sin tener la debida calificación “perjudican vidas, están jugando con las vidas de migrantes y no es justo”.

La abogada recomendó a las personas que tiene que hacer trámites migratorios buscar asesoría legal con abogados o representantes autorizados a hacerlo y evitar “cualquier tipo de notario o paralegales, personas que no tienen la autorización de dar consejos legales”.

“Es muy importante porque cualquier error, cualquier fraude al inicio de sus casos puede definitivamente perjudicar todo su futuro en los Estados Unidos”, resaltó la abogada.

¿Quiénes pueden dar asesoría legal de inmigración?

Con el aumento en la llegada de migrantes a EEUU en los últimos dos años, también ha incrementado la demanda por quienes representen a los recién llegados en sus procesos legales.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS, por sus siglas en inglés) advierte sobre fraudes y ofrece información sobre quiénes son los “proveedores autorizados de servicios de inmigración”.

Según USCIS, solo pueden asesorar y representar a un solicitante de estatus o un familiar que inicie el proceso en su nombre los representantes acreditados por la Oficina de Programas de Acceso Legal (OLAP) del Departamento de Justicia (DOJ), además de “abogados de buena reputación” sin restricciones a su capacidad para ejercer la profesión. El Departamento de Justicia ofrece una Lista de Representantes Acreditados y Organizaciones Reconocidas. También la EOIR proporciona una lista de abogados (en inglés) por estado que brindan servicios de inmigración ya sea de forma gratuita o por un costo mínimo.

Los proveedores autorizados de servicios de inmigración pueden “darle consejo acerca de qué documentos presentar, explicarle las opciones de inmigración que usted puede tener y comunicarse con USCIS acerca de su caso”, detalla la institución, que puntualiza que otras personas pueden ofrecer “ayuda limitada”.

La American Bar Association alerta que “los ‘notarios’ o ‘consultores de Inmigración’ operan por todo EEUU y utilizan anuncios falsos y contratos fraudulentos para servicios que no pueden proporcionar”. También denuncia cómo estas personas “explotan la confianza de inmigrantes”, quienes en ocasiones “pierden para siempre la oportunidad de pedir alivio migratorio porque un notario ha perjudicado su caso”.

El colegio de abogados brinda información útil sobre qué esperar, lo que se debe preguntar antes de aceptar los servicios y ofrece una lista de instituciones a las que se pueden acudir las víctimas de estos fraudes.

Dariel García, un cubano que tuvo que esperar “casi el doble” del tiempo usual para recibir su Permiso de Trabajo porque el notario que le completó su primera solicitud le hizo “firmar varios papeles que no eran necesarios” y envió la planilla incompleta, dijo que recomendaba a todo el mundo que leyera bien “todo lo que presenten en tu nombre y que contrates a alguien que venga bien recomendado”.

Nuevos programas, nuevos fraudes

La aplicación del programa de parole humanitario para venezolanos y luego la ampliación a cubanos, haitianos y nicaragüenses también trajo una nueva figura: el falso patrocinador.

Tras varias comprobar varias propuestas en línea ofreciendo el obligatorio patrocinio en EEUU a cambio de dinero, la embajada de EEUU en La Habana pidió en redes sociales “tener cuidado con las estafas de cualquiera que le pida dinero”.

La nueva estrategia es ofrecer los servicios de patrocinio a quienes no cuenten con alguien de confianza en los Estados Unidos que los represente y se comprometa a hacerse cargo de sus gastos durante los dos años que está vigente el permiso de residencia de acuerdo con el programa.

Usualmente, los patrocinadores suelen allegados del solicitante, aunque también hay casos de organizaciones e individuos que ofrecen apoyo solidario para ayudar a los migrantes.

“Si incluye en esta declaración jurada de patrocinio económico cualquier información a sabiendas de que es falsa, podría estar sujeto a un proceso penal conforme a las leyes de Estados Unidos”, advierte por su parte USCIS.