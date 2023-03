“Todo en todas partes al mismo tiempo”: Tres claves que han hecho que la delirante película arrase en los Óscar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Lo que “Todo en todas partes al mismo tiempo” (Everything Everywhere All at Once) ha conseguido en un año de recorrido pocos (o nadie) lo vieron venir.

Por BBC

Esta inclasificable cinta que tiene como protagonista a Evelyn Wang (Michelle Yeoh), una inmigrante china de mediana edad que regenta una lavandería en California, y que es a la vez ciencia ficción, comedia absurda, una película de artes marciales y una trama familiar indie, se alzó este domingo como la gran ganadora de la 95ª edición de los Óscar.

Se hizo con siete de los 11 galardones a los que aspiraba -incluido el premio gordo, el de mejor película-, el de mejor actriz para Yeoh, y los de mejores actores de reparto para Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis, poniendo así la guinda a una temporada llena de triunfos.

Es que no ha habido gremio cinematográfico que no la haya reconocido —así lo hicieron los sindicatos de productores, actores, directores y guionistas—, y antes de en los de la Academia arrasó también en los premios del cine independiente, los Spirit Awards.

Y todo mientras recaudaba US$100 millones en taquilla. Nada mal para una producción de US$14 millones del estudio independiente A24.

¿Cuál es, pues, el secreto de esta improbable película para haberlo ganado todo, casi a la vez y prácticamente en todas partes?

1. Es un soplo de aire fresco (y una respuesta a los tiempos)

“Inyecta energía al cine como en los 90 lo hicieron las pelis de Tarantino”, ha dicho de ella el cineasta mexicano Alfonso Cuarón.

Y sus compatriotas Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro la han llamado “el Trainspotting de esta generación”, comparándola con la rompedora cinta de 1996 dirigida por el británico Danny Boyle.

También traducida como “Todo a la vez en todas partes”, es el segundo largometraje del dúo conocido como los Daniels: Daniel Kwan y Daniel Scheinert.

2. Es tan extraña como familiar

La trama de “Todo al mismo tiempo en todas partes” arranca describiendo la dura vida para llegar a fin de mes de los Wang, quienes llevan décadas asentados en Estados Unidos.

