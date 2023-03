El gracioso intento VIRAL de una mesera por explicar como servían el sushi

Posteado en: Curiosidades, Titulares

Ir a comer a un restaurante puede provocar momentos imborrables. Desde una cita con un joven hasta una cómica situación con la camarera, tal y como le ocurrió a joven que quiso saber cómo servían el sushi y recibió una graciosa respuesta.

Por: Crónica

La anécdota se conoció porque su protagonista, una chica llamada Maira, decidió compartirla en Twitter. La publicación se volvió viral, ya consiguió más de 6 mil “Me Gusta” y generó reacciones de todo tipo.

“Salimos a comer, le pregunto a la moza que onda las 30 piezas de sushi y me dice ‘ay no sé, son 3, o sea, tiene 3 cosos de cada uno. Tipo 3 de arroz afuera, 3 de arroz adentro y esas que son como con el coso encima arrolladito’. Estoy estallada de risa, jamás me atendieron tan mal”, relató.

Pero el momento de confusión no terminó ahí. A no quedar conforme con la respuesta de la trabajadora del lugar, pidió otra cosa. No obstante, la atención de la mesera siguió sumando recuerdos graciosos

“Desisto del sushi y pido unas brochettes. Le repito el pedido porque no entiende que son dos iguales y cuando le pido mi negroni, me dice NEGRONI ESBAQUÉ kjjjj. Dios santo angelito de dios”, agregó.

