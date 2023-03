Cultura japonesa: Fanáticos tomaron fotos a la pelota del jonrón de Ohtani y luego la devolvieron al que la atrapó (VIDEO)

Un hecho espectacular se registró este sábado durante el encuentro del Clásico Mundial de Béisbol 2023 entre Japón y Australia, y que se robó la atención de los fanáticos de la pelota chica.

Por: El Diario NY

En la parte alta del primer inning el japonés Shohei Ohtani conectó su primer cuadrangular en el torneo, y aunque el batazo causó sensación, lo que sucedió en las gradas del estadio llamó mucho más la atención.

La fanática que logró atrapar la pelota tuvo la amabilidad de compartirla con los otros aficionados que estaban en la grada para que le tomaran una fotografía.

La bola pasó por las manos de decenas de fanáticos, y dando una muestra de cultura, luego se la devolvieron a la aficionada que la atrapó.

After Shohei Ohtani's home run in the top of the first inning, fans passed around the baseball to take pictures of the ball before returning it to the fan who caught the ball ? pic.twitter.com/yqwtKdWKol

— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) March 12, 2023