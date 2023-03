Sharon Stone: el golpe de un rayo, el ACV que casi la mata y los abusos sexuales de su abuelo

Posteado en: Internacionales, Titulares

Sharon Stone debería estar muerta ahora mismo, al menos eso dijeron los médicos que le dieron un pronóstico de supervivencia del 1 por ciento. Y eso es sólo una parte de la trágica vida del ícono de los ‘90, quien supo ser elegida por las revistas Playboy y Empire como la mujer más sexy del mundo.

Abuso en la infancia

Sharon Vonne Stone nació en Meadville, Pensilvania, el 10 de marzo de 1958. Sus padres Joseph William Stone II y Dorothy Stone, tuvieron cuatro hijos, siendo la actriz la segunda del cuarteto. Tiene ascendencia inglesa, alemana, escocesa e irlandesa. Considerada académicamente súper dotada, ingresó a segundo grado con apenas cinco años. “Tenía como cuarenta años al nacer. Cuando no tenía ni un año, hablaba, estaba entrenada para ir al baño y caminaba. Eso fue todo. Luego comencé la escuela y volví locos a todos porque se dieron cuenta de que reaccionaba como adulto. Tenía preguntas de adultos y quería respuestas de adultos”, confesó Stone.

De niña, tanto Sharon como su hermana Kelly, fueron abusadas sexualmente por su abuelo. Pero no fue hasta una sesión de terapia, muchos años después, cuando la actriz recordó los abusos. Lo contó a The New Yorker, “Llegué a comprender que mis abusos empezaron de muy, muy pequeña… Empecé a gritar, ‘¿Quién hace eso?’, porque tenía tan bloqueado mentalmente que alguien pudiera abusar de una niña tan pequeña”.

En sus memorias, The Beauty Of Living Twice, Stone reveló que su abuelo murió cuando ella tenía 14 años. Al ver su cuerpo en el funeral, admitió que se alegraba de que se hubiera ido, incapaz de hacerle daño nunca más.

A pesar de haber soportado juntas abusos horribles, las hermanas no hablaron de eso hasta que tuvieron 20 años. La diva escribió en su libro, “Nuestra madre dijo después que no sabía del comportamiento perverso de su padre hacia nosotras durante nuestros años de infancia y primaria. Lo odiaba”.

Primeros roces con la muerte

Respecto a su infancia, Sharon Stone dijo sin tapujos a The New Yorker, “Era un desastre social, como lo sigo siendo”. El sombrío sentimiento se relaciona con el hecho de que, de niña, se enfrentó a múltiples tragedias, además de los abusos sexuales que sufrió.

Su tío Gene fue el centro de gran parte de esta devastación. Cuando Stone era chica, Gene murió congelado, como cuenta en sus memorias, su cuerpo fue encontrado en la escalera de su casa de campo, rodeado de grandes cantidades de sangre debido a una lesión en la cabeza que sufrió al caer. Gene luchaba con varios problemas psicológicos, y en una ocasión amenazó con pegarse un tiro delante de la pequeña Sharon. La madre de Stone tenía una actitud despreocupada hacia las ideas suicidas de Gene, y la actriz admitió que esta creencia se le contagió, algo que Daily Mail le criticó.

Además de los traumas derivados de sus familiares, la estrella sufrió graves lesiones en múltiples ocasiones cuando era chica. Tras un accidente de equitación, se lastimó el cuello, según The New York Times. En otro extraño episodio le cayó un rayo, lo que le provocó lesiones que le duraron mucho tiempo. Según declaró a The New Yorker, “Tengo un prolapso valvular. Tuve que seguir yendo a hacerme electrocardiogramas por un par de semanas, porque seguía midiendo esta electricidad realmente errática en mi cuerpo”. También, sufre de asma, diabetes y es alérgica a la cafeína.

Una apoplejía casi mortal

En el 2001, Sharon Stone sufrió un derrame cerebral que la dejó con un 1 por ciento de posibilidades de sobrevivir. “Se dieron cuenta de que mi arteria vertebral se rompió, y pendía de un hilo”. En una entrevista a The Hollywood Reporter, la actriz dijo que los médicos no se tomaron en serio sus problemas de salud, creyendo que estaba exagerando. Pero finalmente se descubrió que sufrió un ACV masivo y una hemorragia cerebral.

Su recuperación duró muchos años. En declaraciones a The New Yorker, reveló que aún sufre los efectos de la lesión cerebral, “Mi cerebro se paraliza las 24 horas del día. Cuando tengo un resfrío o, como ahora, que estoy en la última etapa de la menopausia, mi cerebro se hincha”, declaró en alguna oportunidad.

Sharon dijo que tuvo las primeras señales de advertencia en el rodaje de Bajos instintos, una década antes, pero que el director Paul Verhoeven desestimó los síntomas convulsivos de la protagonista como resultado del consumo de drogas, a pesar de que Stone no consumía.

Para empeorar aún más una situación difícil, reveló que nadie quería conocerla después del ataque. “La gente me trató de una manera muy desagradable. No creo que nadie entienda lo peligroso que es un ictus para las mujeres y lo que cuesta recuperarse; a mí me costó unos siete años”, dijo a Variety.

En una entrevista con Closer Weekly, dijo que la experiencia le ayudó a aceptar su propia mortalidad, explicando que el ACV le impidió hablar, oír y caminar. En última instancia, el amor de sus hijos la ayudó a superar la agonizante prueba.

La actriz descubrió que su roce con la muerte le dio una nueva oportunidad de vida, “Este vórtice de luz blanca, brillante y brillante estaba sobre mí”, declaró en cuanto a la famosa luz blanca que dicen ver los que mueren por microsegundos. “Y luego me encontré con algunos de mis amigos, personas que son muy queridas para mí. Pero pasó muy rápido y de repente estaba de vuelta en la habitación y en mi propio cuerpo. Me afectó tan profundamente que me di cuenta de que mi vida nunca volvería a ser la misma. Definitivamente me ha dado una nueva perspectiva en mi carrera”.

Pierde la custodia de su hijo

Según ABC News, Sharon Stone protagonizó una amarga batalla por la custodia de su hijo mayor, Roan, en el 2008, tras acusar a su ex esposo, Phil Bronstein, de exagerar ante las dolencias de su hijo. El medio informó que la actriz creía erróneamente que su hijo tenía una enfermedad de la médula espinal y actuó de manera inapropiada con respecto a su olor de pies, queriendo inyectarle botox (en los pies) para que dejaran de sudar.

En consecuencia, un juez dictaminó que Stone era una madre no apta, y posteriormente perdió la custodia de su hijo. Al considerar que las acciones de Sharon eran reprobables, el juez afirmó que era, “incapaz de proporcionar la estructura, la continuidad y la fiabilidad de Roan necesita y, francamente, merece”. Pero la actriz dijo que su ex inventó las alegaciones de incapacidad para ser madre con el fin de quitarle a su hijo. En una entrevista con Saga, dijo que no podía hacer frente a la pérdida y que lloraba todo el día después de verse obligada a despedirse de su hijo. Según The Hollywood Reporter, desde entonces recuperó la custodia de Roan.

Más tarde, la actriz relató en una entrevista con el podcast Table for Two, que la decisión del juez vino incentivada por su papel en Bajos instintos, la película que rodó en 1992, en la cual su inolvidable cruce de piernas sin ropa interior la llevó al podio, tanto de la fama como de ciertas malas lenguas. “Perdí la custodia de mi hijo. El juez le preguntó a mi pequeño, ‘¿Sabes que tu madre hace películas sexuales?’ Como una especie de abuso por parte del sistema, considerando qué tipo de madre era por haber hecho esa película”.

Víctima de directores depredadores

En su libro, Stone contó el sexismo que sufrió en Hollywood. En una oportunidad, discutió con un productor que le dijo que no era lo suficientemente buena para un papel en una película, y se negó a llamarla por su nombre. Golpeada por la experiencia, Stone estrelló su auto tras la reunión.

También divulgó sus experiencias de acoso y agresión sexual. Al hablar de la discutible cultura de la violación en Hollywood; en medio de las denuncias de abuso presentadas contra productores y directores, dijo, “Esta inacción es un verdadero y real crimen en sí mismo”.

Una de las manifestaciones más impactantes del maltrato sexista a la actriz ocurrió en el set de Bajos instintos. Sharon citó que fue engañada para hacer la infame escena del cruce de piernas, afirmando que el director Paul Verhoeven le dijo que tenía que quitarse la ropa interior blanca porque provocaba un deslumbramiento en la película.

“Él (Paul Verhoeven) me había dicho cuando filmamos la escena que la luz se reflejaba en mi ropa interior, y que si me la quitaba, habría una sombra, que no se vería mi vello púbico, como resulta en la película, donde todo el mundo afirma que ve mi vagina”, explicó la actriz. Y continuó refiriéndose al director del film, “Proyectó la película conmigo públicamente, con muchas personas en una habitación. No me dio la oportunidad de verlo, digerirlo. Creo que estaba más sorprendida y avergonzada de no poder procesarlo a solas con él, que horrorizada. Porque estoy de acuerdo en que fue muy, muy bueno para el film, pero no tuve la oportunidad de procesarlo individualmente y hacer que mi cerebro lo manejara”.

Después de ver el montaje final, Stone descubrió que la afirmación de Verhoeven era sólo una artimaña para que ella expusiera sus genitales, acusación que el director niega rotundamente.

Imposibilidad de tener hijos biológicos

La adopción en Hollywood es algo habitual. Mientras que muchas celebridades, como Angelina Jolie, tiene una prole de hijos tanto biológicos como adoptados, para otras, la adopción es la única opción. “La gente se obsesiona mucho con saber si dio a luz. He llegado a entender que no es quién te ‘tiene’, sino quién te ama lo que te forma como persona”, declaró.

Sharon tiene tres hijos adoptados: Roan, que acogió con su ex marido Phil Bronstein, y, por otro lado, Laird y Quinn, a quienes adoptó como madre soltera. Aunque ahora es una mamá entregada, al principio Stone tuvo dificultades para crear una familia.

En una entrevista con Closer Weekly, la actriz reveló que una enfermedad autoinmune le impidió tener hijos biológicos. Aunque no dijo explícitamente qué padece, insinuó que se trata de lupus, que también la tiene su hermana, Kelly. “Puedo decir que tuve tres abortos espontáneos de cinco meses y medio, y nadie tuvo ninguna respuesta para mí”, declaró en Extra.

Más tarde en una nota con Elle España, reveló que también sufre endometriosis, una enfermedad crónica que afecta al aparato reproductor. Culpó a este padecimiento de sus abortos, detallando sus efectos debilitantes e insoportables en su cuerpo.

En cuanto a las dificultades a las que se enfrentó al intentar ser madre, expresó a la audiencia de la Asociación para el Estudio de Cáncer de Mama y Próstata que la adopción la bendijo con la familia que siempre deseó. “La maternidad no llegó fácilmente, pero me llegó amorosamente a través de los ángeles”.

En la actualidad, se la puede ver disfrutar a diario de sus hijos de hoy 23, 17 y 16 años, con quienes tiene una gran relación. Y, sin perder la costumbre de ser noticia con sus declaraciones, aseguró en una entrevista, “Creo que si realmente amas a tus hijos, debes proporcionarles condones en un lugar de tu hogar, en una cantidad que haga que sea una situación sin prejuicios para ellos tenerlos… Si quieren hacer globos de agua fuera de ellos, genial. Si quieren llevarlos para que se sientan duros, genial. Si quieren regalárselos a sus amigos, mejor que mejor”.

Murió su perro amado

Sharon Stone es famosa por su amor a los perros, y adoptó varios. En 2018 dio la bienvenida a Bandit, que se unió a la mascota mayor de la casa, Joe “Biggy” Stone. El canino mayor estaba, según la actriz, un poco celoso del adorable nuevo compañero. Pero el tiempo que los perros pasaron juntos resultó ser muy breve.

Por desgracia, Joe murió en el 2022. Stone compartió en su cuenta de Instagram un posteo en el que aparece abrazando a su amada mascota, “Perdimos a Joe, el atigrado, hace dos semanas, recién lista para compartirlo. Es un proceso”.

El año anterior, había publicado una foto suya tomando sol con un Joe de aspecto frágil, revelando que fue dado de alta recientemente en el veterinario, lo que sugería que su compañero estuvo enfermo por algún tiempo.

El difunto perro era muy querido en el mundo del espectáculo. Según Hello!, varias celebridades le rindieron homenaje, incluida la súper modelo Naomi Campbell. Un par de meses tras la muerte de Joe, salió a la luz un video en el que Stone rendía homenaje a su compañero canino. Leyendo un poema de Margaret Bruner, Sharon dijo, “A veces parece que un perro puede percibir los pensamientos de uno antes que un humano. Muy pocos de todos los sabios y eruditos de la tierra poseen este extraño e insólito poder de comprender los estados de ánimo más profundos del hombre en su más absoluta soledad”.

Su madre tuvo un derrame que puso en peligro su vida

Trágicamente, la experiencia de Sharon Stone con el accidente cerebrovascular no terminó tras su propio y largo camino de recuperación, ya que su madre también sufrió un ACV que puso en peligro su vida a principios del 2021.

La actriz usó Instagram para pedir oraciones a sus seguidores tras revelar lo sucedido a su madre. En su posteo, reveló que no era el primer derrame cerebral que sufría. Por suerte, Dorothy sobrevivió al trauma, gracias a su hija Kelly, sobre lo cual Sharon escribió, “Gracias Kelly, tu compasión y tus habilidades como enfermera salvaron literalmente a mamá”.

Unos meses después, la actriz compartió una foto donde se veía a su madre feliz y saludable, aunque bastante débil, en un almuerzo con familiares y amigos. “Cuando te crían los lobos, te levantas como un lobo”, escribió Sharon.

En una entrevista con Variety dos años antes, Stone explicaba que el ictus era una enfermedad que afectaba a toda su familia, porque su abuela, su madre y ella lo padecieron. Por eso, aboga por una mayor concientización sobre las enfermedades cerebrales, que suelen afectar más a las mujeres que a los hombres, e insta a buscar la atención médica si se sufre fuertes dolores de cabeza, que pueden ser una señal de un derrame cerebral mortal.

Un reciente drama familiar

En las últimas semanas, Sharon está atravesando uno de los momentos más duros de su vida, tras perder de forma inesperada a su hermano más chico, Patrick de 57 años. La magnitud de la tragedia es mayor ya que el difunto era el padre de River, el sobrino de la actriz que falleció, con tan sólo 11 meses, durante el verano de 2021.

Completamente rota, la actriz comunicaba en un reel lo sucedido, “Hola a todos, este mensaje es para confirmar que efectivamente hemos perdido a mi hermano Patrick Joseph Stone ayer, debido a un ataque al corazón. Sí, él es el padre de River a quien perdimos el año pasado con 11 meses de edad”, explicó desconsolada y entre lágrimas continuó, “Deja aquí a su esposa Tasha, a su hijo Hunter y a su hija Kelly. Como familia queremos agradecerles todo el amor y el apoyo que estamos recibiendo en este momento de inmensa tristeza. Apreciamos todas las condolencias, hemos tenido que afrontar pérdidas terribles en estos últimos dos años, al igual que muchos de ustedes y entendemos que la pérdida es algo que tenemos que afrontar en esta vida. Sólo les pedimos que esa amabilidad continúe, gracias”.

Patrick Joseph Stone padecía una enfermedad congénita que ha sido la causante de este súbito y fatal paro cardíaco. Ante las llamadas y peticiones de numerosos medios de comunicación, Sharon eligió confirmar la noticia a través de sus redes sociales. En agosto de 2021 la estrella también despedía a su sobrino con un emotivo montaje de imágenes, el cual compartía en su cuenta de Instagram, acompañado de la canción Tears in Heaven, el tema musical que Eric Clapton compuso tras el fallecimiento de su hijo en la década de los ‘90.

En ambas tragedias las celebridades más importantes le dejaron sus condolencias, entre ellas, Orlando Bloom, Octavia Spencer, Gloria Estefan o John Travolta.

Un propósito solidario

Motivada por la temprana muerte de su amigo Rock Hudson, quien falleció de SIDA, Sharon encontró una causa incluso, reconoció, más trascendente que su propia familia: se convirtió en una dedicada recaudadora de fondos y defensora de la investigación de la enfermedad.

En 2005, recibió el Premio Humanitario de la Fundación Harvard en la Iglesia Memorial. “A través de estas experiencias profundas, simplemente sentí que mi fama tenía un propósito. Reunimos 34 millones de dólares. Todo eso va a investigaciones científicas. Creo que la vida es un trabajo de servicio, y cualquiera que piense que trabaja por cuenta propia no lo es”.

Sharon se enfrentó a la muerte y encontró algo que realmente le importa. “Mi filosofía no se trata de cómo te derrumbas, sino de cómo te levantas. Y si tienes la dignidad, la valentía, la integridad para levantarte y mantenerte de pie”.