Aparecen cientos de deepfakes sexuales de Emma Watson en anuncios de Facebook e Instagram

Desgraciadamente, hemos hablado y se seguirá haciendo de la otra cara de la moneda que tiene la nueva tecnología alimentada por inteligencia artificial. Las deepfakes son sin duda una de ellas, y un ejemplo lo tenemos esta semana con la aparición de cientos de vídeos falsos con el rostro de Emma Watson o Scarlett Johansson.

Por: Gizmodo

Todas estas secuencias de contenido sexual aparecieron en Facebook e Instagram como parte de una aparente campaña publicitaria para una aplicación de deepfake bajo el nombre de FaceMega. Al parecer, fueron varios usuarios de Facebook, Instagram y Messenger quienes encontraron estos anuncios de la app y dieron la voz de alarma.

Lo que se podía ver “anunciado” en Facemega era el rostro de las actrices Emma Watson o Scarlett Johansson en un video sexualmente sugerente. Cuando hablamos del rostro de ambas hablamos de un parecido más que palpable difícil de diferenciar de una imagen real, todo ello, por supuesto, sin su consentimiento y conseguido con solo unos pocos toques.

i got this ad yesterday and wow what the hell pic.twitter.com/smGiR3MfMb

— lauren (@laurenbarton03) March 6, 2023