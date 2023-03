Insólito: a una repartidora le pareció poca la propina que le dejaron por el delivery y se llevó la comida

Posteado en: Curiosidades, Titulares

La mujer no se dio cuenta de que las cámaras de seguridad la estaban grabando y en las redes la cuestionaron por su actitud

El trabajo del delivery de comida no suele ser de los mejores pagos y por eso muchos repartidores comparten sus experiencias en las redes sociales para que se comprenda lo poco valorados que pueden llegar a ser. Sin embargo, se viralizó un video de una repartidora en Nueva York, Estados Unidos que, cómo le pareció muy poca la propina que le dejaron, decidió increpar al cliente y llevarse la comida.

Por Infobae

El video de las cámaras de seguridad de la casa del cliente, que fue compartido en YouTube, capta a la mujer cuando arriba al lugar para confrontarlo por la propina de 8 dólares que le dejó. “¿Puedo hablar contigo? Creo que no te has dado cuenta de dónde he venido, así que necesito conversar contigo”, comenzó la repartidora, que estaba trabajando para la plataforma DoorDash y aseguró haber conducido por 40 minutos para llevarle el pedido.

El cliente le respondió que el local donde había realizado el pedido se encontraba a unos 15 o 20 minutos en auto, algo que la mujer negó rotundamente: “creo que no te das cuenta de qué tan lejos está”, arremetió la repartidora. En ese punto de la conversación, el hombre, cansado de la mujer, le dijo que no debió tomar el envío si le parecía muy lejos. Sin embargo ella insistió: “la app no permite saber qué tan lejos está el lugar al que tiene que dirigirse para recoger una orden”.

Sin embargo, la conversación que ya era demasiado fuerte sería solo el inicio de una situación insólita. “Creo que necesita ajustar su propina para hacerlo bien”, recriminó la mujer “¿Qué diablos estás buscando?”, le respondió duramente el cliente. Esa frase fue el detonante para que la repartidora tomara una decisión impensada: “voy a llevar la comida de regreso”, tomó el pedido y abandonó el lugar.

Leer más en: Infobae