Alarma en Nueva York: Batería de litio causó devastador incendio en supermercado de El Bronx (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Un voraz incendio de 5 alarmas destruyó un supermercado de El Bronx el fin de semana e investigadores señalan que el fuego fue causado por una batería de iones de litio.

Por Telemundo 47

El siniestro comenzó alrededor de las 10:40 a. m. del domingo y provocó una respuesta de aproximadamente 200 bomberos en el supermercado Concourse Food Plaza. Enormes columnas de humo espeso llenaron el cielo, visibles desde kilómetros de distancia.

El mayor Eric Adams y los altos mandos del Departamento de Bomberos, (FDNY, por sus siglas en inglés), dijeron que el origen del incendio fue un scooter con batería. Un video captó el momento en el que el vehículo se incendia dentro de la tienda.

“El video es escalofriante. Cuando viste lo rápido que comenzó y se propagó este incendio, realmente te da un punto de pausa”, dijo Adams en una conferencia de prensa, mientras los equipos continuaban extinguiendo los puntos críticos unas cinco horas después de que comenzara el infierno.

Per FDNY Fire Marshals, the cause of today’s 5-alarm fire at 2096 Grand Concourse in the Bronx was a lithium-ion battery which powered a scooter. pic.twitter.com/HTifRojiJo

— FDNY (@FDNY) March 5, 2023