Tom Cruise reveló su truco para pasar desapercibido en el cine y en el transporte público

Tom Cruise no puede ir a ningún lugar sin que lo reconozcan, de eso no hay dudas. Pero él no lo ve tan así. El actor contó recientemente en el programa de Jimmy Kimmel que de vez en cuando viaja en transporte público y va al cine como cualquier persona.

¿Cómo hace para pasar desapercibido? El actor se esconde mejor que Superman, pero hasta ahí nomás… Tom dijo que cada vez que quiere ver una película entre los espectadores o viajar en transporte público utiliza… una gorra de béisbol.

“A veces me ven. Cuando estoy sentado junto a ellos, me miran. Me hago algunas fotos y firmo algunos autógrafos”, dijo en diálogo con Kimmel.

El actor contó una curiosa anécdota que, seguramente, la otra parte involucrada nunca olvidará. Una día, una joven lo reconoció en el metro de Londres y él se llevó su dedo índice a la boca como sugiriéndole en broma que mantuviera el secreto para que no se alborotara el vagón por su presencia.

Esta idea de ver las películas con la gente “común” va de la mano con su cruzada en contra de los estrenos en plataformas. Cruise hace películas para cine, para que se vean exclusivamente en salas, y lo defiende a muerte.

Sobre Top Gun: Maverick, su último gran éxito, Tom dijo: “La película está hecha para la gran pantalla. La hicimos para las salas, yo, mis amigos, todo el equipo”.

