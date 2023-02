Lo que se sabe de la bola gigante de hierro que apareció en una playa de Japón (VIDEOS)

Posteado en: Actualidad, Internacionales

La aparición de una gran esfera metálica en una playa de Japón fue denunciada el martes por una mujer que vive en la zona y desató un mega operativo de autoridades locales que aún no logran determinar el origen de ese misterioso objeto.

Especialistas en explosivos descartaron que sea una bomba. Varios expertos vestidos con equipos de protección restringieron el acceso a la playa de Enshu, en la ciudad de Hamamatsu, para examinar esa bola gigante y concluyeron que no había riesgo de un estallido.

A mysterious metal ball spotted on a beach in Hamamatsu City this week prompted local police to scramble the bomb squad. A careful examination revealed it is not a threat — but shed no light on what it actually is. pic.twitter.com/ytClWsP0bw — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) February 21, 2023

Un testigo contó a la cadena de televisión japonesa NHK que recientemente había ido a esa playa a correr y se sorprendió por toda la atención que recibía ese objeto no identificado ya que, según él, se encuentra en ese lugar desde hace un mes. “Intenté empujarla, pero no se movía”, afirmó en una entrevista de la emisora.

On February 21, an unidentified spherical object was found on a beach in Hamamatsu, Japan, about 1.5 meters in diameter, with raised handles at both ends. After the "Wandering Balloon," there was a "Stray Iron Ball"?#Japan pic.twitter.com/oKmh0xWt08 — Shingi???Fo (@Shingi36880224) February 22, 2023

La prensa local señaló que la esfera de hierro de un metro y medio de diámetro está oxidada y tiene un saliente en forma de asa que permitiría engancharla a otro elemento. Además, está hueca, según un estudio que le realizaron los expertos con un escáner de rayos X.

#BREAKING

Video from Japan show 1.5 meter iron ball appeared on Tuesday at #Enshuhama Beach in #Hamamatsu.

Police surrounded the area and cordoned off a perimeter of 200 meters until the type of metallic material was identified. #JAPAN #NHK #nhk_news pic.twitter.com/161CIzvWa3 — Mälbec (@OfficialMalbec) February 22, 2023

Según las autoridades de Hamamatsu, la bola será retirada de la playa en breve. Y advirtieron que se realizaron rastrillajes por la zona para descartar que haya más objetos extraños que resulten una amenaza para la comunidad local.

Reportes de la televisión local señalaron que fotografías del objeto ya se enviaron a las Fuerzas de Autodefensa de Japón y a expertos de la guardia costera.

