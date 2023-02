Incendio en un almacén de madera de Brooklyn cubre de humo parte de Nueva York (Video)

El Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) informó que 5 de sus oficiales resultaron heridos mientras trabajaban para extinguir el fuego en un edificio comercial de Williamsburg.

Por Univisión

Aproximadamente de 5 a 6 horas continuas debió luchar el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) para apagar un incendio en un edificio comercial de Williamsburg, Brooklyn.

The FDNY is operating a 4th alarm assignment w/ 200 Fire and EMS personnel at 304 Hewes St in Bklyn. Fire started in one-story lumber storage building next to three-story commercial building. There are 5 FFs with minor injuries. The cause of the fire is under investigation. pic.twitter.com/gd2rGENKDn

Tras el arduo trabajo de emergencia, el FDNY informó que 5 de sus oficiales resultaron heridos cuando intentaban sofocar las llamas, que salían de una instalación de almacenamiento de madera.

A través de su cuenta oficial en Twitter, el Departamento de Bomberos aseveró que un equipo de técnicos de emergencias médicas y paramédicos de rescate llegaron al lugar poco después para atender a los efectivos que terminaron heridos.

FDNY Members are fighting a 4-alarm fire at 304 Hewes Street in Brooklyn. The call came in at 10:51 am. When units arrived, they found fire in a large commercial building containing a lot of lumber. The fire spread to an adjacent 3-story building, There is no report of injuries. pic.twitter.com/hiKYbCGas0

— FDNY (@FDNY) February 21, 2023