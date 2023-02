En Paraguaná hace rato que se acabó el agua por tuberías, así que ahora la compran… ¡salada!

La Península de Paraguaná en el estado Falcón, al occidente de Venezuela, atraviesa una grave crisis hídrica que empeora con los años, ya que los que habitan en Punto Fijo, pueden pasar hasta dos meses sin agua, mientras que los que viven en los pueblos tienen meses y hasta años sin recibir agua por tuberías.

En el municipio Carirubana y Los Taques, el suministro se realiza en ciclos de cada 40 días a 60 días, situación que preocupa a los habitantes, quienes pueden pagar un camión cisterna privado, que cuesta hasta 10 dólares por cada 1.000 litros, mientras que los que no tienen dinero, arrastran carruchas cargadas con agua desde tomas clandestinas que se han hecho en las tuberías que llevan agua al Complejo Refinador de Paraguaná (CRP).

Las comunidades sedientas reclaman a Hidrofalcón que no se cumple el cronograma que anuncia el mismo presidente de la Hidrológica, Andrés Maldonado, quien a principios de Carnaval dijo que para este 22 de febrero iniciaría el suministro hacia Puerta Maraven, municipio Carirubana, donde tienen un mes sin agua y hasta la publicación de esta información no se había cumplido con esta promesa.

Óscar Ocando, vecino de la localidad, dijo que hubo años donde el agua tardaba hasta cinco meses para llegar, pero el servicio había mejorado y lo habían disminuido a 40 días, pero se está volviendo a tener varios meses sin agua.

“Vamos de mal en peor, cada vez las calamidades son mayores para tener agua. La Hidrológica dice una fecha que no cumple. Hay agua para los cisternas, pero para nosotros no. No todos tenemos para pagar agua a los camiones”, expresó.

Paraguaná seca

En los pueblos de Paraguaná compran agua salobre, porque es más económica. Con ella hacen todas sus necesidades y hasta la consumen.

En algunos pueblos como Adícora, una zona playera y que han impulsado como turística, les bombearon agua en Carnaval, pero no llegó a todas las calles y casas, por lo que fue necesario que sus habitantes instalaran mangueras en las calles y bombas para abastecerse de las tomas de sus vecinos.

Mariana Sánchez, una zuliana que pasó los días de Carnaval en Paraguaná, detalló que es inhumano lo que viven los habitantes de Santa Ana y Moruy con tantos días sin agua.

“La comparsa del agua no pasó ni por Moruy ni por Santa Ana en este Carnaval” .

Esperando se quedó la gente de los pueblos de Moruy y Santa Ana de los municipios Falcón y Carirubana.

El suministro de agua por tubería, según un cronograma anunciado por el mismo presidente de la hidrológica falconiana, ingeniero Andrés Maldonado, nunca se concretó y en otro engaño se convirtió.

“Yo no sé por qué lo hacen, eso es jugar con los sentimientos y esperanzas de la gente. El agua es vital para la población y la han como acaparado no sé con qué intenciones.Yo soy zuliana y vine a pasar la temporada de Carnaval por estas bellas tierras, pero me voy muy triste al ver cómo la gente sufre por no tener agua en sus hogares ni para las necesidades más básica. Qué calamidad tan catastrófica”, dijo.