El homenaje que los Tigres de Detroit le harán a Miguel Cabrera en su retiro este 2023

A sus 39 años, Miguel Cabrera se retirará de la MLB en 2023, recibiendo un homenaje por parte de los Tigres de Detroit, equipo en el que juega dentro de las Grandes Ligas.

Por Fansided

La franquicia ofrecerá a los fanáticos el “Miggy Pack”, es decir un paquete que se formará de entradas para el juego de inauguración de los Tigres y para otros tres que disputarán con los Guardianes de Cleveland, Cascabeles de Arizona y Orioles de Baltimore. Todas estas con un diseño alusivo al futuro miembro del Salón de la Fama.

First look at a legendary bobblehead ??

Be one of the first 15,000 fans to take mini Miggy home on June 10 ?? https://t.co/VxoYsceSGZ pic.twitter.com/YM8fXBb6dE

— Comerica Park (@ComericaPark) February 20, 2023