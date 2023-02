Comerciantes de Táriba en Táchira: “Comemos o pagamos la luz”

Más de 200 comerciantes del municipio Cárdenas en el estado Táchira, exigen que se revisen las tarifas de agua y electricidad, las cuales en algunos casos han sido incrementadas hasta en más de 1.000% en los últimos cinco meses.

Corresponsalía lapatilla.com

Este miércoles, luego de sostener una reunión, decenas de comerciantes se dirigieron a la sede de Corpoelec e Hidrosuroeste en Táriba, donde entregaron un documento a cada organismo con firmas de los comerciantes que están siendo afectados por los altos costos que han impuesto sin ningún control y por falta de medidores.

Miguel Prato, comerciante de Táriba expresó: “Estamos siendo prácticamente explotados por los costos de los servicios. Aquí en Cárdenas y en todo el estado Táchira, vemos el incremento, sobre todo de Hidrosuroeste”.

“¿En qué se basan para aumentarnos el agua en 100% cada mes? No tenemos medidores. Hago un llamado a Hidrosuroeste, no es que no queramos pagar el agua, queremos es pagar con los precios ajustados a derecho” enfatizó Prato.

Pidió, además, que se revise a quienes no pagan el servicio y en los campos a quienes riegan los sembradíos con agua potable y no pagan ese consumo.

“No queremos llegar a acciones radicales de no pagar, pero las máquinas (de hilos) que nosotros poseemos no consumen agua, están cobrando a los que estamos trabajando, nos están obligando a pagar para que no tomen represalias contra nosotros, contra nuestras empresas”.

En el caso de José Murillo, quien se dedica a la metalmecánica, señaló que en su local “solo gastamos agua para lavarnos las manos y bajar el agua del baño, pero no tenemos medidor. Nosotros podemos ser justos cuando es justo, pero cómo se hace cuando la gente se está ganando 6 dólares al mes, cómo puede incrementarse las ventas en un negocio Usted puede innovar, pero cómo hace para vender a alguien que no tiene plata”.

Igualmente, José García, comerciante del municipio Guásimos, indicó: “Estamos siendo afectados por el incremento de los servicios públicos, debido a unas directrices desde Caracas, están acabando con el sector comercial”.

Explicó que en la población de Palmira han cambiado tarifas residenciales a tarifas comerciales.

“Si una familia, sus integrantes, no tienen empleo y para sobrevivir han montado una venta de pasteles, situación que se repite con otros rubros, de personas que se rebuscan, porque no hay empleo, y algunos se han visto obligados a cerrar sus ventas. Sin embargo, siguen con la tarifa comercial”.

Esperan una respuesta por parte de las autoridades. De lo contrario, muchos comerciantes no podrían seguir seguir pagando los servicios y tendrían que bajar sus santamarías, pues las ventas han bajado y no cuentan con ingresos para pagos exorbitantes de agua y electricidad.