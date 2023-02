VIDEO: Descarrilan más de 30 vagones de un tren de carga con carbón en Nebraska

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Alrededor de 31 vagones de un tren de carga con carbón de la empresa Union Pacific (UP) descarrilaron este martes cerca de la ciudad estadounidense de Gothenburg, en Nebraska, reportan medios locales.

Por RT

Se informa que nadie resultó herido tras el accidente, que está siendo investigado. Además, un vocero de UP dijo que una de las tres vías principales en el lugar del siniestro fue reabierta para el tráfico ferroviario. Mientras tanto, en el 2022 tuvieron lugar en Nebraska otros tres accidentes con trenes de UP.

?#BREAKING: A Hazmat crew is being dispatched to the scene of a Union Pacific coal train derailment

?#Gothenburg | #Nebraska??Law enforcement and a Hazmat team have been dispatched to the site of a Union Pacific coal train derailment east of Gothenburg, Nebraska this morning… https://t.co/G58XGRbPr9 pic.twitter.com/PWYZGGmPNv

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) February 21, 2023