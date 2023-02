Osmel Sousa corre sin parar en “La Casa de los Famosos” y desata la locura en las redes (VIDEO)

Posteado en: Entretenimiento, USA

La prueba del presupuesto tiene a los integrantes de ‘La Casa de los Famosos’ corriendo por todos lados, en búsqueda de apagar las alarmas en el menor tiempo posible. Cada pareja debe apagar algunas de las alarmas, según se indique en las pantallas y ahí es donde el caos comienza a ocurrir.

Por El Diario NY

Una de las personalidades que se ha ganado los aplausos de los televidentes en esta prueba ha sido Osmel Sousa, el ‘zar de la belleza’, pues se le ha visto corriendo de allá para acá con tal de cumplir con la prueba y así intentar quedarse con el presupuesto semanal completo y no por la mitad, como les ha pasado en oportunidades anteriores.

En las redes sociales Osmel Sousa ha recibido cientos de mensajes de apoyo, amor y admiración debido al esfuerzo que pone en cada una de las pruebas que le ha tocado enfrentar dentro de ‘La Casa de los Famosos’. Siempre con energía y con actitud, destacan los televidentes.

Estos son algunos de los mensajes que dejó el público tras ver a Osmel Sousa corriendo por al casa para apagar sus alarmas: “Me encanta que siempre participa en las pruebas y nunca se queja”, “Él es muy cómico, se gana el cariño y respeto de todos”, “Nunca me había caído bien pero la verdad que me equivoque, es un amor, mi Osmelcorre corre que voy a ti”, “Lo mejor que hemos visto en las últimas 3 temporadas”, “Osmel me encanta: Divertido, 0 filtros y participativo. Oye corre mejor que muchos jajaja”, “Lo que me gusta de Osmel es que nunca se queja es un señor súper aseado y ordenado no como Laura”, “Les dio una gran sorpresa. Él es muy capaz” y “Que divino! para su edad corre mucho”.

