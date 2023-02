Biden realiza una visita sorpresa a Kiev y se reúne con Zelenski (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó este lunes una visita no anunciada a Kiev, la primera desde el comienzo de la invasión rusa, de la que el viernes se cumple un año, y se reunió con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

Biden anunció, en declaraciones junto a Zelenski, 500 millones de dólares en ayuda adicional a Ucrania y adelantó que esta semana anunciará más sanciones contra Rusia.

Este encuentro se produce después de que Zelenski se reuniera con Biden el pasado 21 de diciembre durante una histórica visita a Washington, en el primer viaje del presidente ucraniano al exterior desde que se inició la guerra.

Medios ucranianos mostraron imágenes de ambos líderes caminando cerca de la Catedral de San Miguel, en el centro de Kiev, en un paseo realizado hoy y dirigiéndose hacia un muro conmemorativo en honor a los soldados ucranianos caídos en la guerra contra Rusia.

Biden visita Kiev cuando se conmemora el aniversario de la culminación de la Revolución EuroMaidan, una serie de protestas antigubernamentales entre 2013 y 2014 que derrocaron al presidente prorruso Viktor Yanukovych.

Más de cien manifestantes fueron asesinados durante esas protestas, muchos de ellos en un solo día, el 20 de febrero de 2014, y son conocidos en Ucrania como los Cien Celestiales.

La llegada de Biden tiene lugar después de que el ministro de Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, cancelara la visita prevista hoy a Bruselas para reunirse con sus colegas de la Unión Europea (UE) donde se tratarán nuevas ayudas a Ucrania.

EFE

??US President Joe Biden in #Kyiv.

To the sounds of air raids, #Biden honored the fallen defenders of #Ukraine. pic.twitter.com/7PQMnc3Mer

— KyivPost (@KyivPost) February 20, 2023