VIDEO: Kate Middleton y el “atrevido” gesto que tuvo con William en medio de rumores de infidelidad

Los príncipes de Gales se encuentran en el ojo del huracán, luego de que se dio a conocer que William le habría sido infiel a Kate Middleton; sin embargo, tras dichos rumores este domingo la pareja realizó su primera aparición pública en los Premios BAFTA 2023 y si algo quedó claro es que el romance y la complicidad de los dos está más que presente. Pues mientras la royal se robó todas las miradas con un lujoso vestido de gala y de escote asimétrico, demostró que se encuentra en su mejor momento con un atrevido gesto con su esposo.

Por: Heraldo de México

En el evento los royals paralizaron la alfombra roja tanto por sus looks, como por las enormes sonrisas que demostraron que los rumores de la infidelidad son solo eso, pero hubo un momento en particular que llamó la atención en redes sociales y cuyo video rápidamente se volvió viral hasta dividir las opiniones. Se trata del atrevido gesto que Kate Middleron tuvo con el príncipe William y que dividió las opiniones, ya que según el ángulo en el que se vea es el resultado de la complicidad de los futuros reyes del Reino Unido.

Una nalgada, el gesto con el que Kate respondió a la “grosería” de William

Poco antes de entrara al Royal Festival Hall de Londres, donde se realizaron los Premios BAFTA 2023 se vio caminar a la princesa de Gales justo detrás del heredero al trono, pero en una jugada aceleró su marcha para alcanzarlo y tomarlo de la mano, un gesto que pocas veces tienen en público y que en esta ocasión no fue la excepción. Pues mientras ella extendía el brazo y colocaba su mano junto a la de su marido, él rápidamente la quitó, aunque según se aprecia, la levantó para saludar a los asistentes.

Did #KateMiddleton just pat #PrinceWilliam on the ass on the red carpet at the #BAFTAs??? I guess if your husband doesn't want to hold your hand the next best thing is to…pat him on the ass! ? #BAFTA2023 pic.twitter.com/eNNsJ6DOIB

— Demelza (@Namaste_40) February 19, 2023