Maracucho la saca de jonrón con su tema “Mírala” que busca conquistar el mercado americano (VIDEO)

En el mundo del género urbano, son muchos los talentos venezolanos que se destacan por llevarlo en sus venas, es el caso de “Roi”, un artista que va creciendo como la espuma.

Juan Colmenares Quesada, su nombre de pila, mejor conocido en las redes redes sociales como Roi, es un joven cantante oriundo de Maracaibo, estado Zulia, que lleva más de siete años radicado en los Estados Unidos y que promete dejar a su país natal en alto.

La pasión por la música, la ha tenido desde que tiene uso de razón. Sin embargo, fue en el 2022 que se lanzó al ruedo musical con tres temas musicales que han tenido excelente receptividad en las plataformas digitales.

“Desde niño siempre me gusto la música, sentía la vibra que había en mí por la música, todavía siento que sin ella, no tengo vida. Decidí lanzarme como cantante solista, ya que dije, ‘¿Por qué no hacerlo, si es lo que me gusta?’ Y luego de hacerlo, creo que es lo que me está haciendo feliz hoy día; y mi mayor sueño, es poder llenar un lugar donde todos mis fans canten conmigo mis canciones”, expresó Roi.

Asimismo, Roi detalla cuál fue el motivo que lo llevó a inclinarse por la música urbana: “Desde pequeño siempre escuché ese género, es alegre, siento que es juventud, además la mayoría de los jóvenes como yo, es lo que más consumen”.

Luego de sus últimos tres temas musicales, “Perfecta”, “Sexto Sentido” y “Un Lío”, que sin duda, han logrado una importante receptividad en gran parte de los Estados Unidos, ahora dio a conocer su cuarta producción, que la titula “Mirala”, acompañado de un material audiovisual, que se encuentra disponible en las plataformas digitales (YouTube, Spotify, Apple Music, Facebook) como “Roi Oficial” y en (Instagram y Tiktok) como (@roioficial.ve).

“Mírala”, es de su autoría y fue grabada en Michigan Avenue, Chicago, bajo la dirección y producción mexicana de “OmiMusicEntertaiment.

