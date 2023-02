Tiroteo se registró en centro comercial de El Paso este #15Feb

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Policía de El Paso respondió a reportes de detonaciones dentro de un concurrido centro comercial en El Paso, Texas, EEUU.

Por: Puente Libre

Según el reporte, los disparos se registraron en el área de comidas de Cielo Vista Mall, aproximadamente a las 5:00 PM, hecho que ha generado fuerte movilización en la zona y de momento se desconoce si hay personas lesionadas.

Autoridades piden a la comunidad evitar acercarse a esta zona.

Police are responding to shots fired in the food court of Cielo Vista Mall, scene still active. Avoid the area.

— EL PASO POLICE DEPT (@EPPOLICE) February 16, 2023