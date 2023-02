Las frases más polémicas de Gustavo Petro en su “balconazo”

Posteado en: Actualidad, Internacionales

Desde el balcón de la Casa de Nariño, y en compañía de su esposa, Vernónica Alcocer, y su hija menor, Antonella, el presidente Gustavo Petro se dirigió a quienes llegaron a concurrir la Plaza de Armas en señal de apoyo a las reformas que planea llevar a cabo su gobierno e insistió en que estas deben ser aprobadas “si el pueblo quiere”.

Por Infobae

Su discurso se dio como forma de concluir la jornada de manifestaciones que convocó para defender la agenda legislativa del Ejecutivo en el Congreso, a pesar de que solo se conoce la reforma a la salud, cuyo texto fue radicado recién el 13 de febrero.

“Las reformas que proponemos, que comienzan a discutirse en el Congreso de la República y que se pueden convertir en leyes si la sociedad colombiana quiere, esas reformas, si quisiéramos sintetizarlas, volverlas legibles en el lenguaje común (…) pretenden que un joven pueda ir a la universidad si quiere, que un viejo o una vieja pueda tener una pensión y un plato de sopa caliente en un lugar digno para vivir; significa que una trabajadora pueda tener estabilidad laboral”, afirmó el mandatario.

Además, el presidente destacó lo que significa que sus electores hayan escogido en las urnas el “cambio”, el cual constituyó su bandera de campaña. “No puede ser un cambio de mentiras, de maquillajes. Solo si el pueblo abandona su Gobierno es que el cambio podría detenerse. El cambio será más y más profundo en la medida en que las mayorías de la sociedad nos acompañen. El cambio solo es posible con el pueblo”, manifestó el mandatario nacional.

Y continuó: “(Colombia) eligió no fue simplemente a una persona, a Gustavo Petro en la Presidencia. Lo que se hizo en la elección fue volver al pueblo gobierno. Eso tiene que expresarse en la realidad histórica, en los días cotidianos, en la manera como pretendemos que pueden ser los cambios en este país”.

En ese sentido, el mandatario defendió cada una de las reformas que adelanta su gobierno, empezando por la reforma a la salud:

“Nos dicen en las críticas que no se puede organizar el territorio de tal manera, que cada veinte mil personas. Puede haber equipos de salud organizados visitando permanentemente los hogares para ver el estado de salud, porque no hay el suficiente número de médicos y enfermeras y tienen razón. Cómo será la dejación en que han dejado el servicio, que el sistema educativo no gradúa el suficiente número. Por eso en el proyecto está que el Estado empezará a abrir facultades en el territorio nacional”, expresó.

Luego, pasó al tema de la reforma laboral, haciendo una crítica al “neoliberalismo” y sentenciando que su gobierno intentará modificar la jornada laboral.

“Vamos a presentar también la reforma laboral, una reforma a la Ley 50, Ley 100, las leyes del neoliberalismo. ¿Qué pretendemos en la reforma laboral? Que el día termine a las 6 de la tarde, no a las 10 de la noche; pretendemos que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso”, aseguró el mandatario nacional. “Y que, por tanto, al trabajar más allá de las 6:00 p. m. o un sábado o un domingo, haya extras en el salario”.

También se refirió a la reforma pensional, defendiendo el sistema de pilares que quiere crear, en el que los adultos mayores tendrían garantizado un ingreso mensual, y luego los trabajadores aportarían al sistema público (Colpensiones) hasta cuatro salarios mínimos; en adelante, el que quiera, podría ahorrar en fondos privados.

Otro tema del cual habló fue la liberación de los jóvenes de la Primera Línea. “Sueltan a los asesinos, sueltan a los mafiosos, pero no sueltan a la juventud, les preocupa que se conviertan en gestores de la paz”, expresó. “En las urnas no hubiéramos vencido si en las calles no hubiera salido la población, la juventud”, apuntó además.

Por último, hizo un llamado al Congreso: “Pero lo que sí debo advertir es que si en alguna circunstancia las reformas se entrabaran en el Congreso, lo único que están haciendo es construir, no los caminos de un pacto social y no los caminos de la paz. Aquí se está construyendo una fase de la historia de Colombia, en medio de tanta violencia, aquí hemos hecho un paréntesis que el pueblo colombiano quiso hacer en las urnas y aquí lo que se está proponiendo es un pacto en el que el pueblo no se arrodilla”