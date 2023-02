Brian Nichols aplaudió primaria: EEUU apoya esfuerzos democráticos para garantizar elecciones libres

Click to share on Google News (Opens in new window)

Brian Nichols, embajador y Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental de Departamento de Estado de EEUU, aplaudió la primaria de la oposición venezolana.

lapatilla.com

Luego de que este 15 de febrero, la oposición venezolana anunciara que la elección primaria para el candidato presidencial del 2024, Nichols, en redes sociales, manifestó su alegría ante la noticia.

“Damos la bienvenida al anuncio de hoy de un cronograma para las primarias de la oposición venezolana este año. Estados Unidos apoya todos los esfuerzos democráticos para garantizar elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela”, apuntó el Embajador estadounidense.

We welcome today’s announcement of a timeline for Venezuelan opposition primaries this year. The United States supports all democratic efforts to ensure free and fair presidential elections in Venezuela.

— Brian A. Nichols (@WHAAsstSecty) February 15, 2023