Shakira lanzó una nueva indirecta a Piqué en el “Día de San Valentín” (VIDEO)

La estrella colombiana sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una conmovedora canción mientras barría su casa

Shakira volvió a posicionarse entre las principales tendencias de redes sociales por una canción que tendría una dedicatoria especial para su expareja y padre de sus hijos, Gerard Piqué. Y es que la estrella colombiana no dejó pasar por desapercibido el Día de San Valentín y compartió un misterioso video limpiando su casa mientras suena de fondo una conmovedora canción de desamor.

Por Infobae

Se trata de Kill Bill, un tema que lanzó la compositora estadounidense SZA en diciembre de 2022. En un principio llamó la atención que la intérprete de Pies descalzos se mostrara trapeando un pasillo de su cocina, pero después de algunos minutos usuarios de redes sociales señalaron que dicha canción que estaba coreando dejaría al descubierto que todavía extraña al exfutbolista español.

Y es que la letra habla sobre una mujer dolida por ver a su expareja con su nueva conquista. Y es que la composición cuenta la historia de una mujer que está dolida no solo por haber perdido a su pareja, también porque ha visto lo feliz que se encuentra con su nueva conquista. Esto concuerda con la ruptura de Shakira y Piqué, pues desde que se separaron en medio de rumores por una presunta infidelidad del futbolista con Clara Chía, los enamorados han paseado muy sonrientes por España e, incluso, ya publicaron su primera selfie juntos.

Letra Kill Bill

I’m still a fan even though I was salty

Hate to see you with some other broad, know you happy

Hate to see you happy if I’m not the one driving

I’m so mature, I’m so mature, I’m so mature

I got me a therapist to tell me there’s other men

I don’t want none, I just want you

If I can’t have you, no one should

I might, I might kill my ex, not the best idea

His new girlfriend’s next, how’d I get here?

I might kill my ex, I still love him, though

Rather be in jail than alone

I get the sense that it’s a lost cause

I get the sense that you might really love her

This text gon’ be evidence, the text is evidence

I try to ration with you, no murders, no crimes of passion

But, damn, you was out of reach

You was at the farmer’s market with your perfect peach

Now I’m in the basement, planning home invasion

Now you laying face-down, got me singing over a beat

I’m so mature, I’m so mature, I’m so mature

I got me a therapist to tell me there’s other men

I don’t want none, I just want you

If I can’t have you, no one will

I, I, I might kill my ex, not the best idea

His new girlfriend’s next, how’d I get here?

I might kill my ex, I still love him, though

Rather be in jail than alone

I did it all for love (love)

I did it all on no drugs (drugs)

I did it all of this sober

I did it all for us, oh

I did it all for love (love)

I did it all of this on no drugs (drugs)

I did it all of this sober

Don’t you know I did it all for us?

Oh, I just killed my ex, not the best idea (ideia)

Killed his girlfriend next, how’d I get here?

I just killed my ex, I still love him, though (I do)

Rather be in hell than alone

Kill Bill (Traducción)

Sigo siendo tu fan a pesar de haber estado resentida

Odio verte con alguna otra chica, sé que estás feliz

Odio verte feliz si no soy yo la razón

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti

Si yo no puedo tenerte, nadie debería

Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que sola

Tengo la sensación de que es una causa perdida

Tengo la sensación de que realmente la amas

Este mensaje será una prueba, el mensaje es una prueba

Intento resolver esto contigo, sin asesinatos, sin crímenes pasionales

Pero, maldita sea, estabas fuera de mi alcance

Estabas en el mercado con tu frutita perfecta

Ahora estoy admirada, a ver hasta donde llega mi paciencia

Ahora que estás boca abajo, me tienes cantando sobre eso

Soy tan madura, soy tan madura, soy tan madura

Que me conseguí un terapeuta para decirme que hay otros hombres

No quiero a ninguno, solo te quiero a ti

Si yo no puedo tenerte, nadie lo hará

Yo, yo, yo tal vez mate a mi ex, no es la mejor idea

Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí?

Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo

Prefiero estar en la cárcel que sola

Lo hice todo por amor (amor)

Lo hice todo sin drogas (drogas)

Lo hice todo sobria

Lo hice todo por nosotros, oh

Lo hice todo por amor (amor)

Lo hice todo sin drogas (drogas)

Lo hice todo sobria

¿No sabes que lo hice todo por nosotros?

Oh, acabo de matar a mi ex, no es la mejor idea (idea)

Maté a su novia a continuación, ¿cómo llegué hasta aquí?

Acabo de matar a mi ex, aunque todavía lo amo (lo hago)

Prefiero estar en el infierno que sola