Las lágrimas de Zlatan Ibrahimovic al dedicarle un emotivo mensaje a un amigo que tiene leucemia

Posteado en: Deportes, Titulares

El delantero sueco cruzó palabras con el periodista Thijs Slegers, a quien conoció durante su etapa en el Ajax de Países Bajos y con el que además forjó una gran amistad.

Por infobae.com

El primer gran salto en la carrera de Zlatan Ibrahimovic fue desde el Malmo de Suecia al Ajax a mediados de 2001. Cuando el goleador desembarcó en Países Bajos para demostrar todo su talento, se encontró solitario por esa dura personalidad que demostró a lo largo de su trayectoria. Sin embargo el periodista Thijs Slegers, quien en esa época era jefe de prensa del PSV, llegó a la vida del punta y construyó una amistad que se mantiene hasta la actualidad.

El cronista neerlandés lucha contra una leucemia aguda desde 2020 y actualmente atraviesa la fase terminal de la enfermedad. En lugar de quedar internado en un hospital, utiliza sus últimas semanas de vida para contarle al mundo su lucha personal y ser un ejemplo para las miles de personas que sufren al igual que él. Además, busca transmitir la importancia de las donaciones de células madres y sangre a través de una campaña con la que ya logró aproximadamente 10 mil nuevos voluntarios.

Durante la transmisión de ESPN local, al delantero sueco le pidieron que recuerde el momento en el que conoció a Thijs. “¿Si me acuerdo? Claro que me acuerdo, era el único amigo que tenía en Países Bajos. Estaba perdido, era joven, estaba confundido y no tenía a nadie. De la nada apareció este periodista que se acercó a mí y en ese momento los periodistas no eran mis amigos. Eran lo opuesto, mis enemigos. Fuimos a cenar, almuerzo digamos y al día siguiente ya éramos grandes amigos”, rememoró el futbolista del Milán que se está recuperando de varios problemas en su rodilla.

“Thijs, la unión hace la fuerza”, la frase seleccionada por el PSV para homenajear al periodista (Foto: PSV)

Y agregó al respecto: “Jugamos al tenis, me ayudó un montón, me dio todo el apoyo que necesitaba. Ese fue el primer paso en mi carrera y hasta escribí de él en mi libro, siempre fui muy agradecido por todo y todavía nos mantenemos en contacto. Entró directo en mi corazón desde el primer momento. Thijs, sólo quiero decir que te quiero mucho mi amigo”. A los pocos segundos, Zlatan no pudo aguantar las lágrimas y mostró toda su emoción frente a las cámaras por la situación de su compañero.