Así es el avión privado de Elvis Presley subastado por una fortuna que pasó 40 años abandonado en el desierto

Todo lo que rodeaba a Elvis Presley (1935-1977) siempre estuvo envuelto en glamur, detalles kitsch y extravagancia. Y el avión privado que el rey del rock adquirió apenas un año antes de su muerte no estaba exento de estos adjetivos. Aunque el vehículo ha permanecido 40 años abandonado en el desierto de Nuevo México (EE UU), se ha vendido por 241.700 euros el pasado 8 de enero, en el que habría sido el 88º cumpleaños del cantante, según anunció la casa de subasta Mecum Auctions, tal y como ha recogido la revista People.

Por El País

El Lockheed L-1329 Jetstar del año 1962, que el rey del rock adquirió por más 780.000 euros en diciembre de 1976, tenía capacidad para nueve personas —además de los tres miembros de tripulación—, un baño con tocador y asientos forrados en terciopelo rojo reciclables y giratorios. Además, el avión cuenta con un sofá, está revestido con paneles de madera, todo con acabados en dorado, además de un, para entonces, moderno microondas, una televisión y un radiocasete. Según la casa de subastas, después de su compra, el cantante de Jailhouse rock lo utilizaría para viajar con su banda en su gira de conciertos y apariciones en todo el país. “Elvis tenía varios pilotos contratados que estaban listos para llevarle ante sus admiradores en cualquier momento”, asegura la página web.

Priscilla Presley estuvo presente en la puja celebrada en Florida, que comenzó por 92.000 euros y superó los 240.000 euros. “A Elvis le encantaban los aviones y este era uno de ellos. Esta es mi primera subasta y estoy emocionada por estar aquí”, aseguró quien fue su única esposa, entre 1967 y 1973.

Durante el evento, la viuda del cantante aseguró que el amor de Elvis por coleccionar autos y aviones se había convertido en un pasatiempo que ella denominó “su alegría”. De hecho, en Graceland, la casa de Memphis donde el rey vivió sus años de apogeo y decadencia, y que desde 1982 se convirtió en museo, se exhiben dos de sus aviones privados.

Will the bids take off on the jet formerly owned by Elvis Presley ?

1962 Lockheed 1329 JetStar goes up for auction TODAY (Jan. 8) at #MecumKissimmee! Take a look at the details: https://t.co/313CBFRnda#Mecum #MecumAuctions #WhereTheCarsAre #MecumOnMotorTrend pic.twitter.com/EiNxFCxGFy

— Mecum Auctions (@mecum) January 8, 2023