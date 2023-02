David Gilmour y su esposa acusaron al chavista Roger Waters de antisemita y misógino

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Aunque Pink Floyd fue una de las bandas más influyentes, tras la disolución que sucedió en 1985, algunos de los miembros que conformaban la agrupación iniciaron sus carreras en solitario. No obstante, Roger Waters ha estado en el ojo público recientemente, ya que, tras dar algunas declaraciones sobre el Estado de Israel, fue tachado por muchos usuarios en redes como antisemita.

Con información de Infobae

Y, en esta ocasión David Gilmour y su esposa Polly Samson rompieron el silencio y apoyaron dichos señalamientos en contra del exmiembro de la banda que cuenta con éxitos como Another Brick in the Wall o Wish You Were Here.

A través de su cuenta de Twitter, la pareja del exguitarrista de Pink Floyd, escribió el 6 de febrero de 2023:

“Tristemente @rogerwaters eres antisemita hasta tu núcleo podrido. También un apologista de Putin y un mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronizador de labios, misógino, enfermo de envidia, megalómano. Basta de tonterías.”, se lee.

Sadly @rogerwaters you are antisemitic to your rotten core. Also a Putin apologist and a lying, thieving, hypocritical, tax-avoiding, lip-synching,misogynistic, sick-with-envy, megalomaniac. Enough of your nonsense. — pollysamson (@PollySamson) February 6, 2023

Rápidamente las reacciones no se hicieron esperar y algunos internautas coincidieron con lo publicado por la escritora.

“Acabo de leer su entrevista con el periódico alemán. Lo ha perdido por completo. ¡Pensar que un hombre cuyo padre murió luchando contra los fascistas pasaría sus años de vejez como portavoz de los fascistas! Es un espectáculo deprimente.”, colocó un internauta.

Pero esto no fue todo, ya que David Gilmour citó el tuit de su esposa y de forma contundente le dio la razón:

“Cada palabra demostrablemente cierta”, colocó desde su cuenta oficial de Twitter.

Every word demonstrably true https://t.co/KWk4I3bMTN — David Gilmour (@davidgilmour) February 6, 2023

A través de su Instagram, Roger Waters emitió un comunicado sobre las palabras que Samson hizo en su contra y señaló que dichas acusaciones no eran ciertas.

“Roger Waters es consciente de los comentarios incendiarios y tremendamente inexactos que Polly Samson hizo sobre él en Twitter y que él refuta por completo. Actualmente está recibiendo asesoramiento sobre su posición”, se puede leer en el perfil del famoso.

En la entrevista, Waters daría algunos comentarios controversiales sobre la invasión de Rusia a Ucrania y al ser cuestionado sobre alguna ocasión en la que equiparó el Estado de Israel a la Alemania Nazi, el cantante mencionó:

“Sí, claro. Los israelíes están cometiendo genocidio. Tal como lo hizo Gran Bretaña durante nuestro período colonial, por cierto. Los británicos cometieron genocidio contra los pueblos indígenas de América del Norte, por ejemplo. Lo mismo hicieron los holandeses, los españoles, los portugueses e incluso los alemanes en sus colonias. Todos fueron parte de la injusticia de la época colonial. Y nosotros, los británicos también asesinamos y saqueamos en la India, el Sudeste Asiático, China…. Nos creíamos intrínsecamente superiores a los pueblos indígenas, tal como lo hacen los israelíes en Palestina. Bueno, no lo éramos y tampoco lo son los judíos israelíes”.

Cabe resaltar que Waters apoya abiertamente al régimen de Nicolás Maduro y ha recibido diversas críticas por apoyar a una dictadura que constantemente viola los derechos humanos ante los ojos del mundo.