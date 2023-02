Acoso escolar en colegios de Lechería no solo ocurre entre alumnos

El llamado “bullying” o acoso escolar no ha desaparecido, a pesar de que las autoridades mantienen campañas y despliegues en instituciones educativas.

Corresponsalía lapatilla.com

Para reducir la incidencia de casos, la participación de los padres y representantes es muy importante.

Los niños, víctimas de acoso, quedan con secuelas psicológicas por el abuso, pero ¿sabe usted que no solo se dan estos comportamientos tóxicos entre niños, niñas y adolescentes?

Durante las últimas semanas se han registrado denuncias anónimas de padres que han sido acosados por maestros en colegios privados.

Por ejemplo, en una reconocida institución educativa de Lechería habrían algunas denuncias de maestras que tratan de manera despectiva a los niños de primera etapa.

“Les hablan mal, los llevan hasta el llanto, por no tener el uniforme correctamente o en las mejores condiciones”, aseguró una madre que no quiso identificarse por temor a represalias contra su hijo.

“La maestra llamó pordiosera, zarrapastrosa, y sabrá usted que más a la niña. La niña se puso a llorar delante de todos. Mi hija no quiere ir más a clases, me pide que la saque del colegio”, cuenta una de las representantes, quien pide no solo que se le den las charlas a los estudiantes, sino también a los profesores.

Otra madre del mismo colegio, dijo: “Metí a mi hijo en catecismo, no quería volver y yo lo obligué hasta que me contó que el catecista del colegio era muy bravo y le daba cachetadas a los que no sabían las oraciones”. De inmediato, lo saqué.

La Presidenta del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente de Urbaneja, Liseth Centeno, asegura que “en lo que va de año, hemos visitado cuatro colegios de Lechería, con charlas para prevenir el acoso escolar”.

Ante los casos de acoso por parte de maestros u otros miembros de la comunidad educativa, la directora del Cmdnna afirma que “sí hay acoso escolar, no solamente entre los niños y sus pares, también existe acoso escolar entre maestros y alumnos, directores y alumnos”.

Recomienda a los padres “denunciar estos casos ante el Consejo de Protección, pues ahora el Ministerio Público con la Ley de sobre Acoso Escolar que salió, tiene todo el procedimiento a seguir, y de acuerdo a la falta pueden ser imputados cualquier miembro de la comunidad educativa.

También es “importante escuchar y hablar con nuestros hijos, para que sepan que no deben permitir estos hechos y que no sean víctimas”.