Dani Alves habla por primera vez desde la cárcel: No me asusta nada

Dani Alves vive su peor momento. El deportista quiere demostrar su inocencia y para ello cambió de abogado. Pues bien, una de las primeras estrategias que acordaron fue la de asumir que mantuvo relaciones sexuales, pero en todo momento fueron consentidas. El brasileño es algo que negó en el juicio para así intentar proteger a su mujer de la infidelidad.

Por larazon.es

La Vanguardia informa que Alves ha confesado a algunos presos que aceptará todo lo que venga: “Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada”.

Otra de las filtraciones apunta a que Alves no está dando muchos detalles a sus compañeros sobre lo ocurrido. El brasileño mantiene silencio cuando le preguntan sobre la presunta violación y solamente asegura que fue algo consentido.

El 30 de diciembre de 2022 quedará marcado para Dani Alves al igual que la discoteca Sutton de Barcelona. El ex jugador del Pumas mexicano puso, a priori, punto y final a su carrera deportiva para afrontar un reto todavía mayor: evitar la prisión. Lo cierto es que todavía no existe ninguna resolución más allá de que está en la cárcel para evitar una posible fuga del país. También es cierto que desde el primer momento las pruebas de la presunta víctima convencieron mucho más que las palabras de Alves.

El brasileño cambió de versión hasta en tres ocasiones. Al principio dijo que no la conocía, después reconoció que sí se vieron, pero que no pasó nada. Después de comprobar que había pruebas donde aparecían ambos juntos, no le quedó más remedio que afirmar que sí tuvieron relaciones sexuales, pero que fueron consentidas.

La abogada de la presunta víctima fue tajante al desvelar lo que le dijo su clienta en la primera reunión: : “Si hay dinero de indemnización en medio, no te voy a contratar. Yo no quiero dinero, quiero cárcel”.