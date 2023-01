Carlos Ocariz anunció su candidatura para las primarias opositoras (Video)

Posteado en: Elecciones, Nacionales, Primarias, Titulares

El dirigente de Primero Justicia, Carlos Ocariz, anunció en la noche de este domingo 29 de enero su deseo de participar en las venideras primarias de las fuerzas democráticas, con miras a elegir un aspirante presidencial que encare a Nicolás Maduro.

“¡Sí, yo quiero ser Presidente! He cometido errores, me he caído y me he levantado”, expresó Ocariz en un mensaje transmitido en su cuenta de Twitter.

“De Petare aprendí que no hay imposibles, que la creatividad es un arma frente a la adversidad”, apuntó.

Por último, el líder democrático ratificó que “he dedicado mi vida a servir y desde esta gran escuela, pongo nombre para cambiar Venezuela”.