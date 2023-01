Justicia de EEUU condena al petrolero Roberto Rincón a 18 meses de prisión por soborno a funcionarios venezolanos

Click to share on Google News (Opens in new window)

El venezolano Roberto Rincón acusado de pagar sobornos a cambio de contratos lucrativos para Pdvsa fue sentenciado a solo un año y medio de prisión. La sentencia fue leída en tribunal del Distrito Sur de Texas, Estados Unidos, este miércoles, 25 de enero.

Por Alberto News

Asimismo, se conoció que a Roberto Rincón no se le aplicó multas; sin embargo, al venezolano se la acusa de haber manejado más de 2.000 millones de dólares.

Entre los sobornos que recibieron los extrabajadores de Pdvsa destacan whisky, relojes de marca, boletos de avión, viajes, pagos de hipotecas y miles de dólares que se pagaron disfrazados de comisiones.

En la sentencia también fue condenado a cuatro años de prisión el extrabajador de Pdvsa, José Luis de Jongh Atencio, quien era gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo, filial de Pdvsa en Estados Unidos.

En marzo de 2021, Atencio se declaró culpable por el cargo de conspiración para lavar dinero en EE. UU. Admitió haber recibido cerca de siete millones de dólares en pagos de sobornos. Enfrenta una pena de 20 años de prisión.

Federal judge in Houston sentences oilman Roberto Rincon to 18 months in prison for bribery of Venezuelan officials.

Rincon was government's star witness in a sprawling federal probe into corruption at state-run @PDVSA.

Background here: https://t.co/ciHYZWXgr5 pic.twitter.com/HdTLYa81LL

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) January 26, 2023