“Limpiando parabrisas”: Así sobreviven venezolanos varados en la frontera con EEUU

“Con todo respeto me gustaría ofrecerle una disculpa a toda la gente, nosotros no hacemos esto porque queremos, sino porque aquí no nos dan empleo por no tener papeles y nuestro principal objetivo es cruzar, no vamos a estar aquí toda la vida limpiando vidrios”, expresó Carlos, venezolano que se gana la vida limpiando vidrios.

Por El Heraldo de Juárez

Esto lo dijo el migrante, después de saber que ya hay algunas quejas de venezolanos que insisten en limpiar los vidrios a los automovilistas.

“No se debería de molestar la gente, hasta se van con su vidrio limpio, por favor, que tengan un poquito más de comprensión, nosotros somos humanos también y sentimos frío y hambre”, opinó el venezolano.

El migrante ha salido a buscar trabajo, pero la falta del permiso migratorio no le permite conseguir empleo, pues desde que entró a México, subió al tren para llegar hasta esta frontera, debido a que el proceso con el Instituto Nacional de Migración es muy tardado.

