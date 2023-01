Al menos dos muertos y siete heridos en un ataque a cuchilladas en un tren regional alemán

Dos personas murieron y otras siete resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, al abalanzarse un hombre armado con un cuchillo sobre ellos en un tren regional en el trayecto entre Kiel y Hamburgo (norte de Alemania).

Fuentes policiales informaron de que el agresor se abalanzó sobre los pasajeros poco antes de llegar a la estación de Brokstedt, en el “Land” de Schleswig Holstein, fronterizo con Dinamarca.

El semanario “Focus” informó de que el atacante fue detenido poco después y que se trata de un sirio, información que posteriormente matizó el popular diario “Bild”, según el cual se trata de un palestino de Gaza.

El agresor es un hombre joven, de unos 20 años, y al parecer sufre desequilibrios mentales, según informaciones coincidentes de estos dos medios, así como del canal de televisión ntv, que se remite a fuentes de la policía de Itzehoe, en el distrito donde ocurrió el siniestro.

De acuerdo con ese medio, el primer aviso a la policía se produjo unos minutos antes de las 14.00 GMT, al alertar un pasajero de la presencia de un hombre armado con un cuchillo.

Unos 20 minutos más tarde se produjo un segundo aviso alertando de que varias personas habían resultado heridas, entre ellas el propio agresor, quien ingresó en un hospital de esa localidad.

EFE

GERMANY: Two people have been killed and at least five others injured after a male suspect with a knife attacked passengers on a train travelling to Hamburg. The incident occurred shortly before 3pm on the locomotive just before it arrived at Brokstedt, Express reported. pic.twitter.com/nFFyyaWuuz

— Apex World News (@apexworldnews) January 25, 2023