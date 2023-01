La broma sexual que le jugaron a Gary Lineker en una transmisión y provocó disculpas de la BBC (VIDEO)

Click to share on Google News (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to email a link to a friend (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Telegram (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La BBC se disculpó después de que sonidos sexuales interrumpieran la cobertura televisiva en vivo de la Copa FA del fútbol inglés en lo que ha sido calificado como una “broma”.

Por: BBC

Durante el programa se escucharon gemidos mientras Gary Lineker presentaba el partido entre los Wolves y el Liverpool este martes.

Lineker trató de reírse de lo sucedido en el estadio Molineux de Wolverhampton junto a los expertos Paul Ince y Danny Murphy.

Mientras hablaba con su colega y compañero Alan Shearer dijo: “Creo que alguien está enviando algo al teléfono de alguien”.

“No sé si lo escucharon en casa”, se preguntó.

El exfutbolista y presentador luego publicó una foto de un teléfono móvil que dijo que estaba “pegado a la parte posterior del set televisivo”, junto con las palabras: “Bueno, encontramos esto pegado en la parte posterior del set”.

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. ??? pic.twitter.com/ikUhBJ38Je

— Gary Lineker ?? (@GaryLineker) January 17, 2023