Ellos son los ricos y famosos que se niegan a compartir su herencia con sus hijos

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

La reciente promesa de la cantante de country estadounidense Marie Osmond de que sus hijos no recibirán herencia ha reavivado el debate sobre los llamados “nepo babies”.

Por BBC Mundo

Una expresión que en español puede traducirse por “bebés del nepotismo” y que se refiere a los hijos de famosos que tuvieron más fácil el camino en distintas industrias (cine, música, deportes…).

Osmond, con un patrimonio neto estimado de US$20 millones declaró a una revista que su negativa a compartir su fortuna no es una decisión maliciosa.

Más bien, dijo, era para asegurarse de que sus hijos cultiven sus propias pasiones y encuentren su propio camino del éxito.

Los bebés del nepotismo son aquellos que usan la riqueza y la popularidad de sus padres para construir sus propias carreras.

“No conozco a nadie que se convierta en algo si solo le dan dinero”, le dijo Osmond a la revista Us Weekly.

La cantante de I’m Leaving It (All) Up To You no es la única que comparte esta visión sobre la paternidad de las celebridades.

Otras figuras conocidas también han dicho que planean no transmitir sus fortunas.

Aunque en algunos casos la falta de herencia no ha impedido que sus hijos aprovechen el éxito de sus padres.

Para seguir leyendo, clic AQUÍ.