Hipocresía, aviones privados y prostitutas: los escándalos que rodean al Foro de Davos

La demanda de trabajo sexual se dispara cada año durante la cumbre que reúne a líderes mundiales, magnates de negocios, ejecutivos corporativos y organizaciones sin fines de lucro de todo el mundo.

Por rt.com

La reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) inició este lunes en la ciudad suiza de Davos, con el lema ‘Cooperación en un mundo fragmentado‘, entre acusaciones de “hipocresía” por el uso de aviones privados en medio de la crisis ambiental y la creciente demanda de servicios sexuales que alimentan la prostitución en el balneario suizo.

Críticos y activistas ambientales han denunciado la “hipocresía” en el uso de aviones privados por parte de los asistentes a la reunión, en la que uno de los temas centrales es el cambio climático, así como también han reprochado la presencia de ejecutivos del sector de combustibles fósiles en un foro supuestamente consciente de la sostenibilidad.

En este sentido, activistas ambientales bloquearon el lunes un aeropuerto de aviones privados, pidiendo que los ricos y los responsables de la toma de decisiones rindan cuentas por los daños climáticos y ecológicos.

Our activist are blocking the global elite from travelling to the WEF in Davos. And their message is clear: climate justice can only be achieved in an anti-capitalist world. How do we get there: cancel the debt of the Global South NOW! pic.twitter.com/v3hoqygG9c

— Debt for Climate Switzerland (@Debt4ClimateCH) January 16, 2023