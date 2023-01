Tragedia en Nepal: ESPELUZNANTE VIDEO muestra cómo el avión perdió el control segundos antes del accidente

Click to share on Google News (Opens in new window)

Un avión empresa local Yeti Airlines se estrelló este domingo 15 de enero en Nepal cuando intentaba aterrizar. Ahora se conoció un impactante video que muestra cuando la aeronave pierde el control pocos segundos antes del accidente que dejo, al menos, 68 muertos.

Por: Clarín

El trágico incidente ocurrió en el distrito de Pokhara, a unos 200 kilómetros al oeste de Katmandú. A bordo viajaban 72 personas, entre los que se encontraba un ciudadano argentino de quien aún no trascendió la identidad.

El avión, un turbohélice bimotor ATR-72, se estrelló en un barranco veinte minutos después de despegar de Katmandú aproximadamente a las 10.30 horas (4.45 TU) cuando se dirigía al aeropuerto del distrito de Pokhara, un centro turístico muy popular de ese país.

Tragedia aérea en Nepal: impactante video

En las imágenes, que fueron publicadas por The Mirror y atribuidas a este siniestro, se ve a la aeronave moviéndose hacia la derecha y aparentemente volcando antes de golpear el suelo. Segundos después, se siente el sonido del impacto.

El video fue filmado desde una terraza y el impacto ocurrió detrás del edificio en cuestión. Luego, indica el medio, se sintió una fuerte explosión y se vieron llamas en el lugar en el que se estrelló y una densa columna de humo.

Con un recorrido planeado de menos de media hora, el accidente ocurrió cuando el avión intentaba aterrizar en su destino, dijo a la agencia EFE el portavoz de Yeti Airlines, Sudarshan Bartaula. Según los informes oficiales, el avión se estrelló contra un terreno boscoso a orillas del río Seti Gandaki.

Video of what seems to be moments before the crash of Yeti Airlines?? ATR72 carrying 72 passengers near Pokhara Airport#aerowanderer #aviation #avgeek #nepal #yetiairlines pic.twitter.com/hk12Edlvpf

— Aerowanderer (@aerowanderer) January 15, 2023